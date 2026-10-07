Ði ngược chiều trên quốc lộ, hiểm họa khó lường

Từ một hành vi tưởng như “tiện đường”, việc đi ngược chiều đang trở thành thói quen của một bộ phận người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào.

Từ tháng 7-2026 đến nay, tại phường Hoài Nhơn Tây, đoạn QL 1 từ ngã ba với đường Huỳnh Tấn Phát đến nút giao đường Võ Văn Kiệt (tổ dân phố Tấn Thạnh) xảy ra 2 vụ va chạm liên quan đến người điều khiển xe máy chạy ngược chiều.

Điển hình, sáng 21-7, một thanh niên điều khiển xe máy chở nữ sinh chạy ngược chiều trên QL 1 (hướng Nam - Bắc), va chạm với người đàn ông điều khiển xe máy chạy đúng chiều quy định (hướng Bắc - Nam). Vụ va chạm khiến người đàn ông đi xe máy bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nhiều người chạy xe máy ngược chiều tại ngã ba đường liên thôn - Quốc lộ 1 qua thôn Kiều An, xã Phù Cát. Ảnh: N.C

Theo ghi nhận của phóng viên, nút giao QL 1 - Huỳnh Tấn Phát có lắp dải phân cách cứng. Người dân đi từ đường Huỳnh Tấn Phát muốn di chuyển đến nút giao với đường Võ Văn Kiệt (ở hướng Bắc) phải đi trên QL 1 về hướng Nam khoảng 200 m để quay đầu tại điểm mở dải phân cách. Tuy nhiên, nhiều người vì muốn rút ngắn quãng đường đã đi ngược chiều, trong đó có nhiều trường hợp là người dân sống dọc đoạn đường này.

Tương tự, tình trạng này cũng xảy ra hằng ngày tại đoạn QL 1 qua khu vực đông dân cư của xã Bình Dương, phổ biến nhất là khu vực ngã ba QL 1 - Nguyễn An Ninh (đường vào chợ Bình Dương) và các nút giao lân cận.

Ông Lê Hoàng Việt (xã Bình Dương) chia sẻ: “Nhiều người khi đi chợ, đổ xăng, di chuyển qua lại giữa các nút giao thường chạy ngược chiều lưu thông, gây ra các tình huống nguy hiểm và nhiều vụ va quẹt, tai nạn”.

Hành vi “đi ngang về tắt” cũng xảy ra khá nhiều tại khu vực ngã ba tại Km 1198 QL 1 (thuộc thôn Kiều An, xã Phù Cát). Theo người dân địa phương, cứ 10 người di chuyển từ ngã ba đường liên thôn với QL 1 đến ngã ba Quang Trung - QL 1 thì có phân nửa đi ngược chiều, trong đó nhiều trường hợp là học sinh, phụ huynh đưa đón con em.

Nhìn chung, tình trạng đi ngược chiều xảy ra rải rác tại nhiều nút giao trên tuyến QL 1 qua địa bàn tỉnh. Điểm chung của các địa điểm thường xuyên xảy ra vi phạm là đoạn QL 1 qua các ngã ba được lắp dải phân cách cứng, người dân chỉ được phép qua đường tại các điểm mở. Dù các đoạn đường này đều có biển báo cấm đi ngược chiều, một bộ phận người dân vì thấy “tiện đường”, cùng tâm lý chủ quan, thường xuyên vi phạm, thậm chí trở thành thói quen.

Hành vi chạy ngược chiều diễn ra thường xuyên tại ngã ba Quốc lộ 1 - Nguyễn An Ninh (xã Bình Dương). Ảnh: N.C

Đại úy Phan Tiến Nam - Phó Trưởng Công an phường Hoài Nhơn Tây - cho biết: Các vụ va chạm do hành vi đi ngược chiều tại đoạn QL 1 qua địa bàn dù chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng cho thấy hiểm họa từ sự chủ quan của một bộ phận người dân.

Tại phường Hoài Nhơn, Công an phường cũng cảnh báo người dân về hiểm họa từ việc đi ngược chiều, nhất là đoạn QL 1 và tuyến kết nối Đông - Tây thuộc địa bàn. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh hành vi này không chỉ là vi phạm giao thông mà còn đánh cược sự an toàn của bản thân. Những thông điệp như “đi ngược chiều - nhanh một phút - chậm cả đời” đã từng bước tác động vào nhận thức, hành vi của người dân.

Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh) cũng vừa triển khai kế hoạch cao điểm rà soát, xử lý vi phạm trên tuyến, trong đó thành lập các tổ công tác xử lý nhóm hành vi chạy ngược chiều. Ngày 4-10, qua kiểm tra một số ngã ba trên QL 1 qua địa bàn các xã Tuy Phước, Bình Dương, đơn vị phát hiện, lập biên bản gần 10 trường hợp chạy xe máy ngược chiều trên QL 1.

Theo trung tá Phạm Đình Hải - Phó Trưởng Phòng CSGT, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP) quy định người điều khiển xe máy đi ngược chiều bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX. Trong trường hợp đi ngược chiều gây TNGT, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 - 14 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

“Thời gian tới, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền người dân, đặc biệt là người dân tại các địa phương dọc tuyến, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm. Về góc độ người dân cần ý thức tự giác chấp hành quy định, việc đi đúng chiều không chỉ là tuân thủ pháp luật mà hơn hết còn vì sự an toàn của bản thân và người xung quanh” - Trung tá Phạm Đình Hải nói.