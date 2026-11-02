I.N (Stray Kids) lần đầu thể hiện nhạc phim

Vào ngày 2/11, đơn vị sản xuất nhạc phim (OST) STONE MUSIC thông báo rằng, ca khúc GUILTY PLEASURE do I.N thể hiện sẽ được phát hành dưới dạng phần 4 trong album nhạc phim của bộ phim truyền hình phát sóng thứ Hai - thứ Ba trên đài tvN, My Guilty Human. Bài hát sẽ có mặt trên tất cả các nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn vào lúc 18h (giờ Hàn Quốc) cùng ngày.

I.N là nghệ sĩ thứ tư tham gia vào dự án nhạc phim này, tiếp nối các tên tuổi trước đó là Youngseo (thuộc ALLDAY PROJECT), Meego và THAMA. Đây là cột mốc đặc biệt khi đánh dấu lần đầu tiên I.N thể hiện một ca khúc nhạc phim với tư cách nghệ sĩ solo kể từ khi ra mắt.

GUILTY PLEASURE là một ca khúc thuộc thể loại pop rock, gây ấn tượng với nhịp điệu sôi động cùng âm hưởng ban nhạc tươi mới. Lời bài hát khắc họa những cảm xúc thầm kín khó lòng chia sẻ cùng ai, cũng như sự đan xen giữa niềm phấn khích và nỗi do dự: liệu tình yêu có thể tiếp diễn khi cả hai dần khám phá ra con người thật của đối phương?

Chất giọng trong trẻo nhưng đầy bí ẩn của I.N hòa quyện cùng giai điệu tươi sáng, bắt tai, làm nổi bật những tâm tư chân thành của nhân vật, người không thể bộc lộ trọn vẹn cảm xúc của mình qua đó góp phần tăng thêm chiều sâu và sự lôi cuốn cho bộ phim.

Danh sách các nghệ sĩ tham gia thể hiện nhạc phim, vốn đã được công bố trước khi phim lên sóng, bao gồm bảy cái tên: Youngseo (ALLDAY PROJECT), Meego, THAMA, I.N, Min Jiwoon, Tuesday Beach Club và nam chính Im Si Wan. Trước đó, ca khúc Drawn của THAMA đã được phát hành vào ngày 27/10 (phần 3), và giờ đây, I.N tiếp nối hành trình này với phần 4.

My Guilty Human là một bộ phim thuộc thể loại lãng mạn - giật gân, xoay quanh một người thừa kế tập đoàn đời thứ ba đầy kiêu ngạo, nhân vật bị liệt vào diện nghi phạm trong một vụ án giết người và một nữ thám tử xuất thân từ lực lượng đặc biệt, người đã cải trang thành thư ký riêng của anh ta. Phim có sự tham gia của hai diễn viên chính là Im Si Wan và Seol In Ah.

Ngay từ khi ra mắt vào ngày 19/10, bộ phim đã có khởi đầu đầy ấn tượng khi đứng đầu khung giờ phát sóng trên các kênh truyền hình cáp và tổng hợp, với tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc đạt 5,6% (theo số liệu từ Nielsen Korea). Phim được phát sóng định kỳ vào mỗi thứ Hai và thứ Ba, lúc 20h50 (giờ Hàn Quốc).