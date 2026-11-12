Ì ạch tiến độ GPMB dự án đường 428 qua xã Vân Đình
Liên quan đến phản ánh của chương trình 126 Chuyển động về tình trạng nhiều điểm nghẽn trong công tác GPMB trên tuyến đường 428, đoạn qua xã Vân Đình, gây ảnh hưởng đến giao thông và việc đi lại của người dân, đại diện tổ GPMB và chính quyền địa phương đã có phản hồi. Theo đó, địa phương xác nhận công tác thu hồi đất phục vụ dự án thời gian qua gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc trong xác minh nguồn gốc đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/i-ach-tien-do-gpmb-du-an-duong-428-qua-xa-van-dinh-246261112202411916.htm