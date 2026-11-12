Ì ạch tiến độ GPMB dự án đường 428 qua xã Vân Đình

Hơn một thế kỷ sau khi được xây dựng cùng tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, những vòm cầu đá trên phố Phùng Hưng đang đứng trước một bước chuyển mới. Từ công trình hạ tầng đường sắt, khu vực này được Hà Nội chuẩn bị chỉnh trang, bảo tồn và khai thác thành không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ, góp phần tái thiết khu vực nội đô lịch sử.