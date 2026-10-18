Hyungwon MONSTA X chia sẻ khía cạnh khác của bản thân

Hyungwon, thành viên nhóm MONSTA X, đã hé mở cho người hâm mộ thấy cuộc sống trong những chuyến lưu diễn thông qua việc chia sẻ các bức ảnh chụp tại hậu trường buổi hòa nhạc, cùng những khoảnh khắc ghi lại cảnh anh khám phá thành phố trong thời gian rảnh rỗi.

Bài đăng còn bao gồm những bức ảnh chụp vào ban ngày khi anh đi tham quan thành phố giữa các lịch trình đã định. Trong một khoảnh khắc, Hyungwon đã nếm thử nước từ một hồ nước tại địa phương và viết kèm chú thích: “Có lẽ vì là hồ nước nên nước hoàn toàn không có vị mặn”.

Bên cạnh âm nhạc, Hyungwon còn mở rộng sự nghiệp sang lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Anh từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình và đảm nhận vai trò người dẫn chương trình (MC) cho các chương trình âm nhạc hằng tuần như Show! Music Core và Inkigayo. Anh cũng kết nối với khán giả thông qua loạt nội dung trực tuyến Chaessi Drifting, nơi anh chia sẻ về những sở thích cá nhân và cuộc sống thường ngày của mình.

Trong năm 2026, Hyungwon đã cân bằng giữa các hoạt động cùng nhóm, nhóm nhỏ (unit), hoạt động cá nhân và vai trò DJ. Anh phát hành đĩa đơn solo growing pains cùng album Unfold, tiếp nối bằng mini album LOVE ME của nhóm nhỏ SHOWNU X HYUNGWON, cũng như một dự án phối nhạc (remix) dưới nghệ danh DJ là H.ONE. Trong khi đó, MONSTA X đã ra mắt mini album The Phase vào tháng 9/2026 và khởi động chuyến lưu diễn 2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X: NEXUS] vào tháng Mười, với các điểm dừng chân tại 10 thành phố ở Bắc Mỹ.