Hyundai Tucson XRT 2027 có thiết kế địa hình nhưng chỉ dùng đi phố

Theo Motor1, Hyundai công bố Tucson XRT 2027, phiên bản mang phong cách địa hình của Tucson thế hệ thứ năm. Xe được bổ sung nhiều chi tiết ngoại thất riêng và hệ dẫn động bốn bánh HTRAC tiêu chuẩn.

Hyundai Tucson XRT 2027.

Phần đầu xe khác bản thường ở lưới tản nhiệt hình chữ nhật chia đôi, cản trước và tấm ốp gầm kích thước lớn. Vòm bánh sử dụng ốp nhựa đen với họa tiết lấy cảm hứng từ carbon rèn. Bộ vành màu đen có logo XRT thay cho biểu tượng Hyundai ở vị trí trung tâm.

Phía sau cũng có cản và tấm ốp gầm thiết kế riêng, cùng logo XRT và HTRAC trên cửa cốp.

Dù mang dáng vẻ của một mẫu xe địa hình, Hyundai không công bố những nâng cấp đáng kể về khoảng sáng gầm, hệ thống treo hay trang bị hỗ trợ vượt địa hình. Vì vậy, XRT chủ yếu là phiên bản thay đổi phong cách, thay vì một biến thể off-road chuyên dụng.

Hyundai Tucson XRT 2027.

Bên trong, Tucson XRT có ghế họa tiết riêng, các chi tiết trang trí màu kim loại tối và thảm sàn bảo vệ cho cả hai hàng ghế. Cách bố trí khoang lái về cơ bản giống Tucson tiêu chuẩn.

Tucson thế hệ mới cũng tăng kích thước so với đời trước. Xe dài hơn 60mm, rộng hơn 40mm và trục cơ sở tăng 30mm. Khoảng không trên đầu của hành khách phía sau tăng 29mm, trong khi góc mở cửa sau tăng từ 73 lên 83 độ, thuận tiện hơn khi ra vào hoặc lắp ghế trẻ em.

Khoang lái của Hyundai Tucson XRT 2027.

Dù kiểu dáng vuông vức hơn, hệ số cản gió của Tucson giảm từ 0,33 xuống 0,30. Hyundai sử dụng cửa gió chủ động, bộ vành tối ưu khí động học và thay đổi thiết kế cánh gió sau để giảm lực cản.

Khả năng cách âm cũng được cải thiện với vật liệu bổ sung ở bảng táp-lô và kính cửa trước dày hơn. Giá đỡ động cơ, hộp số và hệ thống treo được tinh chỉnh nhằm hạn chế rung, tiếng ồn và dao động thân xe.

Tucson thế hệ mới dự kiến bán tại Hàn Quốc từ tháng 10, với các lựa chọn động cơ xăng và hybrid. Giá bán chưa được công bố.

Tại Việt Nam, Hyundai Tucson thuộc phân khúc crossover cỡ C, cạnh tranh Mazda CX-5, Ford Territory, Honda CR-V và Kia Sportage. Hyundai chưa công bố kế hoạch đưa Tucson thế hệ mới hoặc phiên bản XRT về thị trường Việt Nam.