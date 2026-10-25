Hyundai Tucson thế hệ mới gây sốt tại Hàn Quốc

Nguồn tin từ The Korean Car Blog cho hay Hyundai Tucson thế hệ thứ năm vừa phá kỷ lục về số lượng đơn đặt trước trong ngày đầu mở bán.

Mẫu SUV cỡ C ghi nhận 15.045 đơn cọc tại Hàn Quốc chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Ở thế hệ tiền nhiệm, Hyundai Tucson từng ghi nhận 10.842 đơn cọc trong ngày đầu mở bán hồi năm 2020.

Phiên bản cao cấp nhất ghi nhận sự quan tâm áp đảo với khoảng 44% lượng đơn cọc trước. Khoảng 33% lượng đơn đặt hàng của khách Hàn Quốc dành cho phiên bản tiêu chuẩn, phản ánh một tệp khách hàng không nhỏ vẫn dành sự quan tâm đến chi phí sở hữu.

Bước sang thế hệ thứ năm, Hyundai Tucson thay đổi hoàn toàn thiết kế, trở nên sắc sảo và góc cạnh hơn. Các kích thước tổng thể và chiều dài cơ sở của xe cũng trội hơn thế hệ tiền nhiệm.

Các thông số dài và rộng của Hyundai Tucson thế hệ thứ năm lần lượt 4.700 mm và 1.905 mm, trội hơn gần 60 mm và 40 mm so với thế hệ trước. Trục cơ sở cũng kéo dài thêm 30 mm, đạt mức 2.785 mm.

Khoang nội thất được trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos mới, đi kèm màn hình giải trí kích thước 17 inch trên táp-lô. Hyundai vẫn duy trì các nút bấm điều khiển vật lý cho xe, kết hợp cùng màn hình thiết kế mỏng sau vô lăng kích thước 9,9 inch, đặt trên táp-lô ngang tầm mắt tài xế.

Bất chấp thế hệ mới chuẩn bị ra mắt, Hyundai Tucson thế hệ hiện tại vẫn duy trì sức bán khá tốt. Tính từ đầu năm, Hyundai đã bán được 181.687 xe Hyundai Tucson cho khách hàng, tăng 10% so với cùng kỳ của năm 2025. Doanh số của xe trong quý III cũng đã tăng 32%.

Khi ra mắt thế hệ mới, Hyundai Tucson sẽ có 2 tùy chọn hybrid bên cạnh các bản thuần xăng. Đáng chú ý, tùy chọn hybrid cắm sạc (PHEV) sử dụng động cơ xăng tăng áp 4 xy-lanh 1.6L kết hợp motor điện, cung cấp công suất đầu ra tối đa 288 mã lực. Phiên bản này có thể vận hành thuần điện khoảng 80 km, tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây.

Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 sẽ chính thức mở bán vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Giá bán chính thức sẽ được hãng công bố gần thời điểm mở bán. Chuyên trang Motor1 nhận định dựa trên những gì đang diễn ra tại Hàn Quốc, doanh số Hyundai Tucson trong năm tới có thể sẽ thiết lập kỷ lục mới.

Phúc Hậu