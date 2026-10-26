Hyundai Tucson thế hệ mới chốt hơn 15.000 đơn đặt mua sau một ngày mở bán

Hyundai Tucson thế hệ mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm tại quê nhà khi đạt hơn 15.000 đơn đặt hàng ngay trong ngày đầu tiên mở bán. Hãng công bố kết quả này vào ngày 22/10, đồng thời xác nhận đây là thành tích cao nhất trong ngày mở bán đầu tiên của dòng SUV cỡ C này.

Hyundai Tucson thế hệ mới nhận được 15.045 đơn đặt mua chỉ trong ngày đầu mở bán tại Hàn Quốc.

Con số 15.045 đơn đặt mua vượt đáng kể mức 10.842 đơn của Tucson thế hệ thứ tư khi ra mắt vào tháng 9/2020, tương đương mức tăng khoảng 39%. Kết quả cho thấy sức hút của mẫu xe sau lần thay đổi toàn diện đầu tiên trong sáu năm, với những cải tiến tập trung vào thiết kế, không gian cabin, công nghệ và hệ truyền động.

Xét theo cơ cấu phiên bản, Inspiration cao cấp nhất chiếm 44% tổng lượng đơn đặt mua, tăng mạnh so với mức 29% của thế hệ tiền nhiệm. Bản H-Pick đứng thứ hai với 33%, tiếp đến là Exclusive chiếm 22% và XRT đạt 1%. Trong đó, XRT phát triển từ bản Exclusive nhưng có những chi tiết ngoại thất riêng, hướng đến phong cách thể thao và khám phá.

Việc Inspiration chiếm tỷ trọng lớn cho thấy nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn phiên bản có trang bị cao cấp hơn. Trong khi đó, H-Pick vẫn duy trì sức hút nhờ nằm ở nhóm cấu hình dễ tiếp cận hơn. Hai phiên bản này chiếm tổng cộng 77% đơn đặt hàng trong ngày đầu, cho thấy phần lớn khách hàng tập trung vào hai lựa chọn chủ lực của dòng xe.

Con số 15.045 đơn đặt mua vượt đáng kể mức 10.842 đơn của Tucson thế hệ thứ tư khi ra mắt vào tháng 9/2020.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở xu hướng chọn động cơ. Phiên bản hybrid chiếm 55% đơn đặt mua Tucson thế hệ mới, tăng 7 điểm phần trăm so với tỷ lệ 48% của thế hệ trước. Đây là lần đầu hệ truyền động hybrid vượt phiên bản máy xăng trong cơ cấu đơn hàng ngày đầu của mẫu SUV này, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với các lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu.

Hyundai cho biết hệ thống hybrid thế hệ mới của tập đoàn được cải tiến nhằm tăng công suất kết hợp và tối ưu hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Với phiên bản máy xăng tăng áp, xe cũng được nâng cấp bộ tăng áp có kích thước lớn hơn, giúp công suất cực đại tăng thêm 13 mã lực. Hộp số tự động 8 cấp tiếp tục được sử dụng, hướng đến khả năng chuyển số mượt mà và phản hồi chân ga tốt hơn.

Ở khía cạnh công nghệ, Hyundai Tucson thế hệ mới được bổ sung nền tảng giải trí Pleos Connect ngay từ phiên bản H-Pick. Hệ thống hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và có kho ứng dụng mở, cho phép bổ sung các dịch vụ trong quá trình sử dụng. Đây là một trong những điểm nhấn cho thấy Hyundai đang mở rộng trải nghiệm số trên mẫu SUV chủ lực.

Danh sách an toàn trên Hyundai Tucson thế hệ mới được mở rộng với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Phiên bản Inspiration được trang bị màn hình 17 inch, hệ thống hỗ trợ lái trên đường cao tốc cấp độ 2 HDA 2 và hai đế sạc điện thoại không dây. Những trang bị này hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên tiện nghi và công nghệ, đồng thời tạo khác biệt rõ hơn giữa bản cao cấp nhất với các cấu hình thấp hơn.

Danh sách an toàn cũng được mở rộng với nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Hyundai Tucson thế hệ mới có 9 túi khí, camera quan sát toàn cảnh tích hợp chế độ hiển thị mặt đường trong suốt, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe tiến hoặc lùi và kiểm soát hành trình thông minh dựa trên dữ liệu dẫn đường. Xe còn có chức năng hỗ trợ phòng tránh tăng tốc ngoài ý muốn do đạp nhầm chân ga, hỗ trợ phanh khẩn cấp khi cần số điện tử ở vị trí P và tự động khóa cửa khi người lái rời khỏi xe.

Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống nguồn điện dự phòng phục vụ chức năng mở khóa cửa, lần đầu được Hyundai áp dụng trên mẫu xe này. Kết hợp với các công nghệ hỗ trợ lái và cảnh báo, những nâng cấp trên cho thấy Tucson mới không chỉ tập trung vào diện mạo mà còn chú trọng trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Dù kết quả mở bán ban đầu rất tích cực, doanh số thực tế trong những tháng tiếp theo mới là cơ sở để đánh giá sức hút lâu dài của Tucson thế hệ mới. Hiện các số liệu được công bố mới phản ánh lượng đơn đặt mua tại Hàn Quốc trong ngày đầu tiên; thời điểm phân phối và cấu hình dành cho từng thị trường khác vẫn cần thông tin xác nhận từ Hyundai.