Hyundai Tucson N Line 2027 có gì đặc biệt?

Theo Motor1, Hyundai giới thiệu Tucson N Line 2027 tại Triển lãm ô tô Paris 2026, với những thay đổi ở ngoại thất và khoang lái.

Phiên bản này hướng đến khách hàng thích thiết kế thể thao nhưng không cần khả năng vận hành của một mẫu xe hiệu suất cao.

Hyundai giới thiệu Tucson N Line 2027.

So với Tucson tiêu chuẩn, bản N Line có cản trước và sau thiết kế riêng, bộ mâm hợp kim 20 inch cùng các chi tiết trang trí màu đỏ. Phía sau xe xuất hiện hai đầu ống xả đặt lộ dưới cản, thay vì thiết kế giấu kín thường thấy trên nhiều mẫu SUV hiện nay.

Dù thay đổi ngoại hình, Hyundai không nâng cấp động cơ hay hệ thống khung gầm cho Tucson N Line. Đây chủ yếu là phiên bản bổ sung trang bị và thiết kế, khác với dòng Hyundai N vốn tập trung vào hiệu suất vận hành.

Tại thị trường châu Âu, Tucson N Line có ba lựa chọn động cơ tương tự bản tiêu chuẩn. Bản máy xăng tăng áp 1,6 lít công suất 148 mã lực, dẫn động cầu trước, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc ly hợp kép 7 cấp tùy cấu hình.

Hyundai Tucson N Line 2027.

Bản hybrid (HEV) sử dụng động cơ xăng 1,6 lít tăng áp kết hợp mô-tơ điện và pin 1,49 kWh, tổng công suất 242 mã lực. Xe trang bị hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh, tăng tốc 0-100 km/h trong 8,3 giây.

Phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) sẽ được bổ sung sau, với công suất 288 mã lực và pin 17,1 kWh. Xe có thể chạy thuần điện tối đa 67 km theo công bố của hãng đối với cấu hình sử dụng mâm 20 inch. Bộ sạc tích hợp công suất 7,2 kW cho phép nạp điện từ nguồn bên ngoài.

Khoang lái của Hyundai Tucson N Line 2027.

Bên trong, Tucson N Line sử dụng ghế bọc vật liệu giả da lộn, kết hợp các đường chỉ khâu và chi tiết trang trí màu đỏ. Xe trang bị hệ thống giải trí Pleos Connect mới, phát triển trên nền tảng Android Automotive, với tùy chọn màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 hoặc 17 inch.

Hệ thống hỗ trợ trợ lý giọng nói Gleo AI, truy cập dữ liệu Internet và cập nhật phần mềm từ xa. Hyundai vẫn duy trì các nút bấm vật lý cho những chức năng thường sử dụng, thay vì chuyển toàn bộ thao tác lên màn hình cảm ứng.

Tucson N Line 2027 hiện chưa được công bố giá bán. Hãng cũng chưa thông báo kế hoạch phân phối mẫu xe này tại Việt Nam. Tucson đang bán trong nước thuộc thế hệ hiện hành, vì vậy các tùy chọn động cơ và trang bị của mẫu xe mới tại châu Âu không đồng nghĩa sẽ được áp dụng cho thị trường Việt Nam.