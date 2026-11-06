Hyundai Tucson Hybrid mới chốt giá bán 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid mới vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của phiên bản nâng cấp, nhưng được bổ sung hệ truyền động mới nhằm tạo khác biệt về khả năng vận hành. Hyundai tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness với những mảng hình khối khỏe khoắn, đường nét góc cạnh và các chi tiết mang tính nhận diện cao.

Hyundai Tucson Hybrid mới vẫn giữ kiểu dáng quen thuộc của phiên bản nâng cấp.

Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt cỡ lớn, tạo hình từ những họa tiết Parametric Dynamics. Các chi tiết hình học được sắp xếp đan xen, tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng như những mặt cắt đá quý. Cụm đèn Parametric Jewel Hidden Lights tích hợp trong lưới tản nhiệt, tạo vẻ liền mạch khi tắt và trở thành điểm nhấn khi hệ thống chiếu sáng hoạt động.

Nhìn từ bên hông, những đường dập nổi chạy dọc thân xe kết hợp vòm bánh xe tạo hình góc cạnh, nhấn mạnh vẻ cứng cáp của một mẫu SUV. Tỷ lệ thân xe được tạo nên bởi chiều dài cơ sở 2.755 mm, phần đầu và đuôi nhô ngắn cùng đường mui gần như nằm ngang. Tổng thể thiết kế hướng đến sự cân đối giữa dáng vẻ thể thao và không gian sử dụng.

Nhìn từ bên hông, những đường dập nổi chạy dọc thân xe kết hợp vòm bánh xe tạo hình góc cạnh, nhấn mạnh vẻ cứng cáp của Tucson Hybrid.

Khoang nội thất tiếp tục là nơi Tucson Hybrid tập trung vào công nghệ và tiện nghi. Bảng táp-lô bố trí hai màn hình kích thước 12,3 inch, đảm nhiệm vai trò hiển thị thông tin vận hành và giải trí. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa, đèn viền Ambient Lighting và điều hòa tự động hai vùng góp phần hoàn thiện không gian cabin. Ghế bọc da có khả năng chỉnh điện, tích hợp sưởi và thông gió, phục vụ nhu cầu sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết.

Bên cạnh tiện nghi, xe được trang bị gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense. Các tính năng đáng chú ý gồm hỗ trợ tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), cảnh báo va chạm khi lùi (RCCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA) và duy trì xe ở giữa làn đường (LFA). Danh sách công nghệ còn có ga tự động thích ứng (SCC), cảnh báo mở cửa an toàn (SEW), hiển thị điểm mù trên màn hình (BVM) và hỗ trợ đèn pha tự động (HBA).

Khoang nội thất tiếp tục là nơi Tucson Hybrid tập trung vào công nghệ và tiện nghi.

Điểm khác biệt lớn nhất của Hyundai Tucson Hybrid mới nằm dưới nắp ca-pô. Xe kết hợp động cơ xăng SmartStream 1.6L tăng áp, ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD, với một mô-tơ điện. Hệ thống tạo ra tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm tại 1.500 vòng/phút. Đây là cấu hình hybrid song song, cho phép hai nguồn động lực phối hợp hoặc hoạt động riêng tùy theo điều kiện vận hành.

Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 6 cấp sử dụng công nghệ TMED-I. Thay vì dùng bộ biến mô thủy lực truyền thống, mô-tơ điện được tích hợp trực tiếp vào hệ thống truyền lực, giúp giảm tổn thất năng lượng. Công nghệ Active Shift Control (ASC) cũng tham gia kiểm soát quá trình chuyển số, tối ưu sự phối hợp giữa động cơ xăng, mô-tơ điện và hộp số.

Hyundai cung cấp các chế độ lái Eco và Sport để người dùng lựa chọn theo nhu cầu. Trong đó, Eco hướng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, còn Sport ưu tiên phản hồi vận hành. Riêng Baby Mode được thiết kế để hạn chế những cú tăng tốc đột ngột, giúp xe vận hành êm ái hơn khi có trẻ nhỏ hoặc hành khách cần sự ổn định trên xe.

Điểm khác biệt lớn nhất của Hyundai Tucson Hybrid mới nằm ở khối động cơ.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 4,6 lít/100 km theo kết quả thử nghiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam là thông số đáng chú ý trên Tucson Hybrid. Để hỗ trợ hiệu quả sử dụng nhiên liệu, xe được trang bị hệ thống phanh tái tạo năng lượng. Khi giảm tốc, hệ thống tận dụng động năng để tạo ra điện năng và nạp lại vào pin, thay vì để toàn bộ năng lượng bị tiêu hao dưới dạng nhiệt như ở quá trình phanh thông thường.

Cơ chế phanh tái tạo hoạt động kết hợp với hệ thống phanh thủy lực, nhằm duy trì cảm giác phanh ổn định và khả năng kiểm soát xe, nhất là khi xuống dốc. Bên cạnh đó, bộ HSG (Hybrid Starter Generator) hỗ trợ khởi động động cơ xăng và điều phối năng lượng trong hệ thống hybrid.

Bộ pin Li-ion Polymer trên xe có dung lượng 1,49 kWh, điện áp 270V, dòng điện 5,5Ah và được cấu thành từ 9 mô-đun. Hyundai trang bị lớp phủ gốm, kết cấu gia cố chống va đập và hệ thống làm mát riêng để bảo vệ pin trong quá trình hoạt động. Thiết kế dạng mô-đun cũng tạo điều kiện thay thế từng phần khi phát sinh nhu cầu sửa chữa.

Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp 4,6 lít/100 km theo kết quả thử nghiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam là thông số đáng chú ý trên Tucson Hybrid.

Việc bố trí pin được tính toán để không ảnh hưởng đến tính thực dụng của Hyundai Tucson Hybrid. Cụm pin cao áp và ắc quy 12V nằm bên dưới hàng ghế thứ hai, nhờ đó Tucson Hybrid vẫn duy trì không gian khoang hành lý tương tự các phiên bản sử dụng động cơ xăng. Đây là chi tiết đáng chú ý trên một mẫu SUV phục vụ nhu cầu đi lại gia đình.

Về an toàn, dòng Tucson từng đạt danh hiệu TOP SAFETY PICK+ của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), đồng thời nhận xếp hạng 5 sao từ NHTSA tại Mỹ và Euro NCAP. Các kết quả này được Hyundai sử dụng để giới thiệu năng lực an toàn của dòng xe tại những thị trường đã được đánh giá.

Tại Việt Nam, Tucson Hybrid có 7 lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng, vàng cát, bạc, xanh tối, đỏ đô, đen và xanh lục bảo. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, trong khi bộ pin hybrid có thời hạn bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Theo số liệu Statista được Hyundai dẫn lại, Tucson nằm trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất thế giới năm 2025, dựa trên dữ liệu tại 162 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việc bổ sung phiên bản hybrid giúp dòng xe có thêm lựa chọn tại Việt Nam, bên cạnh các phiên bản động cơ xăng hiện có.