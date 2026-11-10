Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Giá bán vượt dự kiến, động cơ mạnh 230 mã lực

Sau khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại vào tháng 7/2026, Hyundai Tucson Hybrid đã được công bố giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV cỡ C có giá khởi điểm 1,089 tỷ đồng, cao hơn thông tin ban đầu cho rằng xe sẽ được bán dưới 1 tỷ đồng.

Điểm khác biệt lớn nhất của Tucson Hybrid nằm ở hệ truyền động kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L, 4 xi-lanh, kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 230 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm.

Với thông số này, Tucson Hybrid trở thành phiên bản mạnh nhất của dòng Tucson đang phân phối tại Việt Nam. Hyundai trang bị cho xe hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Hyundai Tucson Hybrid công bố giá bán chính thức tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Huyndai.

Người lái có thể lựa chọn bốn chế độ vận hành gồm Eco, Normal, Sport và Smart, tùy theo điều kiện giao thông và nhu cầu sử dụng. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Tucson Hybrid chỉ đạt 4,6 lít/100 km, tạo lợi thế về khả năng tiết kiệm xăng so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong thông thường.

Bên cạnh hệ truyền động, Hyundai không thay đổi đáng kể thiết kế và trang bị của phiên bản hybrid so với các biến thể Tucson hiện hành.

Giữ nguyên thiết kế, bổ sung lựa chọn SUV tiết kiệm nhiên liệu

Hyundai Tucson Hybrid tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness với những đường nét góc cạnh. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Parametric Hidden Light, tích hợp hệ thống đèn định vị ẩn. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch cùng thiết kế cản trước và sau mang phong cách thể thao.

Bên trong khoang lái, Hyundai bố trí hai màn hình 12,3 inch, phục vụ bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí. Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh Bose 8 loa.

Các tiện nghi khác gồm đèn viền nội thất Ambient Lighting, điều hòa tự động hai vùng và ghế bọc da chỉnh điện, tích hợp chức năng sưởi và thông gió. Những trang bị này giúp Tucson Hybrid duy trì khả năng cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C.

Thiết kế khoang lái Hyundai Tucson Hybrid. Ảnh: Huyndai.

Về an toàn, Hyundai trang bị cho Tucson Hybrid nhiều tính năng hỗ trợ lái như cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phía trước, phòng tránh va chạm điểm mù, cảnh báo va chạm khi lùi và hỗ trợ giữ làn đường. Xe còn sở hữu hệ thống ga tự động thích ứng, hỗ trợ duy trì xe ở giữa làn đường, cảnh báo mở cửa an toàn, hiển thị điểm mù trên màn hình và hỗ trợ đèn pha tự động.

Tại Việt Nam, Tucson Hybrid có bảy màu ngoại thất gồm trắng, vàng cát, bạc, xanh tối, đỏ đô, đen và xanh lục bảo. Hyundai áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km cho xe, trong khi bộ pin hybrid được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Sự xuất hiện của Tucson Hybrid giúp Hyundai mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa tại Việt Nam. Trong phân khúc SUV cỡ C, mẫu xe này cạnh tranh với Honda CR-V Hybrid và chuẩn bị đón thêm đối thủ Subaru Forester Hybrid.

Tại Việt Nam, Tucson Hybrid có bảy màu ngoại thất. Ảnh: Huyndai.

Dù mức giá cao hơn dự kiến, Tucson Hybrid vẫn có lợi thế từ hệ truyền động 230 mã lực, hệ dẫn động AWD và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng khi khách hàng cân nhắc giữa phiên bản hybrid và các mẫu SUV sử dụng động cơ xăng truyền thống.