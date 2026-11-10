Hyundai Tucson Hybrid bản hiệu năng cao lộ diện

Thoạt nhìn, chiếc xe không khác nhiều so với một Tucson thông thường. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở bộ mâm và lốp cỡ lớn. Hyundai hiện chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẫu xe này.

Chiếc Hyundai Tucson Hybrid với nhiều điểm khác biệt lộ diện tại Hàn Quốc. Ảnh: Healer TV

Dấu hiệu cho thấy đây là mẫu xe thử nghiệm Tucson N

Đầu tiên, bộ mâm và lốp trông quá cỡ so với một chiếc Tucson tiêu chuẩn. Đây được xem là dấu hiệu Hyundai đang thử nghiệm linh kiện, thay vì chạy xe thông thường.

Thứ hai, chiếc xe được xác định là phiên bản hybrid. Cụ thể, Healer TV cho biết huy hiệu bên dưới dòng chữ TUCSON ghi "Hybrid". Chi tiết này trùng khớp với các thông tin đã được tiết lộ về Tucson N. Mẫu SUV này được cho là sẽ trở thành xe hybrid hiệu năng cao đầu tiên của Hyundai N.

Theo Auto Express, Tucson N dự kiến đạt công suất khoảng 300 mã lực. Xe được cho là sử dụng hệ truyền động hybrid 1.6L thế hệ mới. Ngoài ra, xe có thể được trang bị mô-tơ điện ở cầu sau để dẫn động bốn bánh. Ông Park của Hyundai N từng mô tả Tucson N là mẫu xe nhẹ, linh hoạt và phấn khích.

Thứ ba, kịch bản tương tự đã diễn ra với Elantra N. Khoảng 9 tháng trước, Healer TV quay được một chiếc Avante (Elantra) hiện hành gắn mâm quá khổ. Sau đó, nguyên mẫu Elantra N thế hệ mới thực sự đã xuất hiện.

Khả năng cao Hyundai Tucson bản hiệu năng cao sẽ được giới thiệu vào năm sau. Ảnh: Healer TV

Tucson N hay Tucson N Sport?

Bên cạnh giả thuyết Tucson N, vẫn tồn tại một khả năng khác. Năm 2025, một nhãn hiệu mang tên N Sport của Hyundai đã bị phát hiện. Đến nay, hãng vẫn chưa giải thích mục đích của tên gọi này.

Một giả thuyết cho rằng N Sport sẽ nằm giữa các bản N Line và những mẫu N đầy đủ. Theo đó, dòng xe này sẽ không chỉ dừng ở ngoại hình thể thao như N Line. Tuy vậy, xe được cho là chưa có hiệu năng đường đua như bản N.

Theo Korean Car Blog, một mẫu SUV hybrid có thể phù hợp với vai trò này. Vì vậy, chiếc xe có thể là Tucson N, Tucson N Sport hoặc chỉ là xe thử linh kiện. Chỉ dựa vào những hình ảnh hiện có, chưa thể xác định chính xác đây là phiên bản nào.

Cũng theo trang này, nếu Healer TV đúng, dự án Tucson N mới chỉ ở giai đoạn đầu. Do đó, phiên bản hoàn thiện nhiều khả năng chưa sớm xuất hiện. Trang này cho rằng tín hiệu tiếp theo sẽ là nguyên mẫu ngụy trang trên thân xe Tucson mới.