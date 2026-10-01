Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson thế hệ mới.

Hyundai Tucson đã chính thức vượt mốc 10,6 triệu xe bán ra cộng dồn trên toàn cầu, đạt 10.616.102 xe tính đến tháng 8/2026, không bao gồm mẫu ix35 dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Nếu cộng thêm 554.049 chiếc ix35, tổng doanh số của dòng xe đạt 11.170.151 xe.

Cột mốc này đưa Tucson trở thành mẫu xe thứ ba trong lịch sử Hyundai vượt mốc 10 triệu xe, sau Avante (Elantra) và Accent. Đồng thời, Tucson là mẫu SUV Hàn Quốc đầu tiên đạt sản lượng bán hàng ở quy mô này.

Hyundai Tucson đạt doanh số vượt mốc hơn 11 triệu xe trên toàn cầu.

Ra mắt lần đầu năm 2004, Tucson đã trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai. Trong 5 năm liên tiếp từ 2021-2025, Tucson giữ vị trí mẫu xe bán chạy nhất toàn cầu của hãng, với doanh số lần lượt khoảng 560.000, 620.000, 690.000, 640.000 và 630.000 xe. Tucson đạt mốc 1 triệu xe vào năm 2008, 5 triệu xe vào năm 2016 và vượt 10 triệu xe vào năm 2025.

Xét theo từng thế hệ, thế hệ đầu tiên bán khoảng 1,62 triệu xe trong 13 năm. Thế hệ thứ hai đạt khoảng 2,5 triệu xe trong 10 năm, trong khi thế hệ thứ ba đạt khoảng 3,125 triệu xe trong 8 năm. Thế hệ thứ tư, ra mắt từ năm 2020, đã đạt khoảng 3,373 triệu xe tính đến tháng 8/2026, mức cao nhất trong lịch sử dòng xe.

Ra mắt từ năm 2004, Tucson là một trong những mẫu xe chủ lực của Hyundai.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của Tucson là chiến lược nội địa hóa sản xuất. Tỷ lệ xe được sản xuất tại các nhà máy ở nước ngoài tăng từ 4% doanh số ngoài Hàn Quốc vào năm 2005 lên 44,2% năm 2010, 73,1% năm 2016 và 76% vào năm 2023.

Trong tổng số 9,66 triệu Tucson bán tại các thị trường ngoài Hàn Quốc, khoảng 5,86 triệu xe, tương đương 60,6%, được sản xuất trực tiếp tại các nhà máy địa phương, trong đó có Mỹ và Cộng hòa Czech.

Hyundai cho biết Tucson thế hệ thứ năm, mã dự án NX5, sẽ là một bước thay đổi lớn về thiết kế. Mẫu xe áp dụng triết lý “Art of Steel”.

Thị trường quốc tế đóng vai trò chủ đạo với 91% doanh số Tucson toàn cầu, không tính Trung Quốc. Riêng Mỹ đã tiêu thụ hơn 2,22 triệu xe kể từ năm 2004, tương đương gần 20% tổng doanh số toàn cầu.

Kể từ khi Tucson thế hệ thứ tư bổ sung hệ truyền động hybrid vào năm 2021, tỷ lệ xe hybrid tại Mỹ liên tục tăng. Từ mức 12,3% doanh số Tucson năm 2021, tỷ lệ này đạt 32,5% vào năm 2024 và 31% năm 2025. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xe hybrid chiếm 27,8% doanh số Tucson tại Mỹ.

Hyundai cho biết Tucson thế hệ thứ năm, mã dự án NX5, sẽ là một bước thay đổi lớn về thiết kế. Mẫu xe áp dụng triết lý “Art of Steel”, với kiểu dáng SUV vuông vức, thẳng đứng hơn, kích thước ngoại thất tăng, không gian cabin được mở rộng và bổ sung hệ thống kết nối thế hệ mới.

Sau khi ra mắt tại Hàn Quốc, Tucson thế hệ mới dự kiến lần lượt được giới thiệu tại Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường quốc tế khác từ năm 2027, với danh mục phiên bản hybrid được mở rộng.