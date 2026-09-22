Hyundai Tucson 2027 ra mắt tháng 10, thêm phiên bản hybrid 241 mã lực

Hyundai Tucson 2027 tăng kích thước, bổ sung động cơ hybrid. (Ảnh: Hyundai)

Hyundai vừa công bố hình ảnh và thông số kỹ thuật của Tucson thế hệ thứ năm dành cho thị trường Hàn Quốc, trước khi mẫu SUV cỡ C này chính thức ra mắt vào tháng 10. Đáng chú ý, xe có thêm phiên bản 1.6 Turbo Hybrid với tổng công suất 241 mã lực.

Tucson 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế mới mang tên “Art of Steel”, với kiểu dáng góc cạnh hơn thế hệ trước. Phần đầu xe nổi bật với đèn LED ban ngày hình chữ H tích hợp vào lưới tản nhiệt, cùng dải đèn siêu mỏng nằm ngang.

Hyundai Tucson 2027 hé lộ loạt nâng cấp trước ngày ra mắt. (Ảnh: Hyundai)

Kích thước xe cũng được điều chỉnh. Chiều dài tổng thể tăng 60 mm lên 4.700 mm, chiều rộng tăng 40 mm lên 1.905 mm, trong khi chiều dài cơ sở tăng 30 mm lên 2.785 mm. Khoảng không gian đầu của hành khách hàng ghế thứ hai tăng 29 mm lên 1.031 mm. Góc mở cửa sau đạt 83 độ, tăng 10 độ so với mức 73 độ trước đây.

Tại Hàn Quốc, Tucson mới có hai lựa chọn động cơ. Bản 1.6 Turbo sử dụng động cơ Smartstream T-GDI 1.6, công suất 192 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp. Trong khi đó, bản 1.6 Turbo Hybrid có tổng công suất 241 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 5,75 lít/100 km đường hỗn hợp.

Đáng chú ý, Tucson mới là mẫu xe đầu tiên của Hyundai trang bị Pleos Connect, đi kèm trợ lý ảo Gleo AI. Hệ thống có khả năng xử lý câu hỏi ngữ cảnh đa lượt, hỗ trợ lên lộ trình, điều chỉnh nhiệt độ và cung cấp thông tin.

Hyundai cũng trang bị tiêu chuẩn nhiều tính năng an toàn tại thị trường Hàn Quốc, trong đó có hệ thống mở khóa dự phòng, chống tăng tốc đột ngột, hỗ trợ lùi xe tự động và camera quan sát gầm xe.