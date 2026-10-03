Hyundai Tucson 2027 lột xác thiết kế, nâng cấp công nghệ, thêm bản off-road

Mẫu gầm cao cỡ C thế hệ thứ 5 chính thức được giới thiệu tại thị trường Mỹ, đánh dấu bước thay đổi lớn so với trước cả về phong cách, công nghệ lẫn khả năng vận hành. Hyundai Tucson 2027 được kỳ vọng sẽ "lật đổ" các đối thủ sừng sỏ cùng phân khúc như Toyota RAV4, Mazda CX-5 và Honda CR-V.

"Lột xác" thiết kế

Tại thị trường Mỹ, Hàn Quốc Australia, mẫu xe Hyundai Tucson sẽ chỉ phân phối các phiên bản có trục cơ sở kéo dài. Xe có chiều dài tổng thể 4.699 mm, rộng 2.083 mm, cao 1.684 mm và trục cơ sở 2.784 mm. Như vậy, Tucson 2027 tại các thị trường lớn này dài hơn 60 mm, rộng hơn 40 mm, cao hơn 13 mm và trục cơ sở nhỉnh hơn 13 mm so với thế hệ tiền nhiệm.

Tucson 2027 ngoại hình thay đổi mạnh mẽ so với thế hệ tiền nhiệm - Ảnh: Hyundai

Ngoại thất Tucson 2027 áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” của Hyundai, tạo hình vuông vức và cơ bắp hơn. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED kéo dài toàn chiều rộng, đèn ban ngày đặt theo phương dọc cùng cụm đèn pha được làm tối màu. Đèn pha LED đặt thấp hơn trong cản trước, bao quanh bởi chi tiết ốp nhựa đen để ẩn đi khi không hoạt động. Thiết kế này cũng được áp dụng cho cụm đèn hậu.

Hai bên thân xe xuất hiện các vòm bánh vuông vắn và đường nét góc cạnh. Ở phía sau, Tucson mới tiếp tục sử dụng dải đèn kéo dài cùng cụm đèn hậu dạng dọc, kết hợp cản sau thiết kế mạnh mẽ hơn.

Ngoại hình phiên bản off-road Tucson XRT Pro - Ảnh: Hyundai

Riêng biến thể hoàn toàn mới Tucson XRT sẽ có thêm nhiều chi tiết thiết kế khác biệt. Tucson XRT trang bị cản trước và ốp vè bánh xe hầm hố hơn, đồng thời sử dụng bộ vành lốp chuyên dụng cho nhu cầu off-road. Biến thể này còn có thêm phiên bản XRT Pro với lốp địa hình và khoảng sáng gầm xe lớn hơn, tối ưu hóa cho việc di chuyển trên các cung đường đất đá. Hyundai Tucson XRT sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với phiên bản Honda CR-V TrailSport.

Nội thất tối giản và hiện đại

Khoang cabin của Tucson 2027 cũng thay đổi mạnh mẽ khi tập trung nhiều hơn vào công nghệ, phong cách thiết kế cũng tối giản và đậm chất số hoá hơn trước.

Khoang lái Tucson 2027 thiết kế tối giản và hiện đại - Ảnh: Hyundai

Điểm nhấn khoang lái là hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect sử dụng nền tảng Android Automotive tích hợp trợ lý AI Gleo AI, cho phép người dùng tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện nhiều thao tác thông qua hệ thống giải trí trên xe. Hệ thống này đi kèm màn hình trung tâm 12,9 inch hoặc tùy chọn màn hình lớn tới 17 inch.

Ở vị trí dành cho người lái trang bị màn hình kỹ thuật số 9,9 inch, cần số đặt trên vô-lăng. Một số phiên bản cao cấp được trang bị ghế Ergo Motion và ghế Relaxation Comfort.

Màn hình giải trí trung tâm có hai tuỳ chọn kích thước 12,9 inch hoặc 17 inch - Ảnh: Hyundai

Hyundai vẫn giữ lại các nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa và âm thanh, đảm bảo sự tiện thao tác cho người lái, thay vì chuyển sang màn hình cảm ứng hoàn toàn như trên một số đối thủ.

Đa dạng hệ truyền động

Các phiên bản thuần động cơ đốt trong của Tucson 2027 sử dụng máy xăng 4 xi-lanh tăng áp dung tích 1.6L kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, công suất cực đại 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 264 Nm.

So với bản động cơ hút khí tự nhiên trên thế hệ tiền nhiệm, bản thuần xăng Tucson 2027 có công suất nhỏ hơn 3 mã lực song sức kéo lại tăng thêm 23 Nm.

Màn hình kỹ thuật số 9,9 inch trên Tucson 2027 - Ảnh: Hyundai

Phiên bản hybrid tự sạc Tucson HEV sẽ kết hợp động cơ xăng và motor điện, tổng công suất đạt 233 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Đặc biệt, khả năng kéo rơ-moóc của bản hybrid lên đến 1.360 kg, tăng 453 kg so với thế hệ trước.

Phiên bản PHEV sử dụng động cơ tăng áp mạnh mẽ hơn, sản sinh 288 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm, gói pin 17,1 kWh cung cấp khả năng di chuyển thuần điện lên đến 81 km và tích hợp bộ sạc 7,2 kW để sạc tại nhà, các trạm công cộng.

Biến thể off-road Tucson XRT Pro lần đầu xuất hiện

Ở thế hệ thứ 5, hãng xe Hàn Quốc cũng lần đầu tiên bổ sung thêm biến thể off-road cho mẫu SUV chủ lực của mình tại thị trường Mỹ. Biến thể này có hai phiên bản XRT và XRT Pro.

Trong đó, XRT Pro dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, được trang bị lốp địa hình, móc cứu hộ phía trước và cải thiện góc tiếp cận, góc thoát.

Biến thể Tucson XRT trang bị thêm nhiều tính năng hỗ trợ lái địa hình so với các bản còn lại - Ảnh: Hyundai

Bên cạnh đó, phiên bản Tucson XRT Pro cũng trang bị hệ thống hỗ trợ đường địa hình thông minh đầu tiên của hãng. Hệ thống này sở hữu khả năng đánh giá thời gian thực về độ bám đường và điều kiện trượt, cùng khả năng tự động chuyển đổi giữa các chế độ lái Auto, Snow, Mud, Sand, Rock.

Hyundai chưa công bố giá bán chính thức cho Tucson 2027, nhưng dự kiến mức giá khởi điểm sẽ cao hơn đôi chút so với con số 29.700 USD của phiên bản 2026. Mẫu xe sẽ được bán đầu tiên tại Hàn Quốc vào cuối năm 2026, trước khi mở rộng sang Bắc Mỹ, châu Âu và các thị trường khác trong năm 2027. Hãng xe Hàn Quốc cũng xác nhận một phiên bản mang phong cách thể thao sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Paris (Pháp) trong thời gian tới.