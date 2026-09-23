Hyundai Tucson 2027 hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý trước thềm ra mắt

Không chỉ làm mới diện mạo, Hyundai Tucson 2027 đang thay đổi khá nhiều. Kích thước tăng, khoang hành khách được mở rộng và hệ thống truyền động cũng có những điều chỉnh đáng kể. Những thay đổi này cho thấy định hướng như một bước tiến tương đối lớn thay vì chỉ là một đợt nâng cấp giữa vòng đời.

Hyundai Tucson 2027 có thân xe bề thế hơn thế hệ hiện tại.

Với chiều dài tăng 60 mm và chiều rộng tăng 40 mm, Tucson 2027 có thân xe bề thế hơn thế hệ hiện tại. Chiều dài cơ sở đạt 2.785 mm, tăng 30 mm, qua đó tạo thêm khoảng trống cho hàng ghế thứ hai. Khoảng không trên đầu hành khách phía sau cũng tăng 29 mm nhờ thiết kế phần mui cao và phẳng hơn.

Hyundai đồng thời điều chỉnh kết cấu cửa sau. Góc mở tăng khoảng 10 độ giúp việc lên xuống xe thuận tiện hơn, nhất là khi cần đưa trẻ nhỏ lên xe hoặc chất những món đồ có kích thước lớn.

Việc xe ngày càng lớn cũng khiến khả năng xoay xở trong không gian hẹp trở thành một vấn đề cần được Hyundai giải quyết bằng công nghệ. Đây là lý do Memory Reverse Assist trở thành một trong những trang bị đáng chú ý trên Tucson mới.

Hyundai đồng thời điều chỉnh kết cấu cửa sau của Tucson 2027.

Hệ thống ghi nhớ quãng đường xe vừa di chuyển khi tiến vào vị trí đỗ. Khi người lái cần rời khỏi khu vực này, Tucson có thể tái hiện lại lộ trình theo chiều ngược lại để hỗ trợ đưa xe ra ngoài. Công nghệ hướng đến những tình huống như bãi đỗ chật, đường vào hẹp hoặc khu vực mà người lái khó có đủ không gian để liên tục đánh lái.

Bên cạnh những thay đổi về kích thước, hệ truyền động của Hyundai Tucson 2027 cũng được hãng điều chỉnh. Tại Hàn Quốc, phiên bản mild-hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L cho công suất 190 mã lực, tăng khoảng 13 mã lực so với thế hệ hiện hành.

Đáng chú ý, hộp số ly hợp kép 7 cấp được thay bằng hộp số tự động 8 cấp. Với phiên bản hybrid, động cơ 1.6L tiếp tục được duy trì nhưng tổng công suất hệ thống tăng từ 232 lên 242 mã lực.

Hệ truyền động của Hyundai Tucson 2027 cũng được hãng điều chỉnh.

Mức tăng sức mạnh không quá lớn nếu đặt cạnh việc kích thước thân xe cũng được mở rộng. Tucson mới có thể nặng hơn, vì vậy hiệu quả vận hành thực tế vẫn cần được đánh giá khi xe chính thức thương mại hóa.

Hyundai hiện chưa tiết lộ thông số của phiên bản plug-in hybrid. Cấu hình dành cho Mỹ và châu Âu cũng chưa được xác nhận đầy đủ. Riêng tại Mỹ, khả năng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên được thay bằng máy 1.6L tăng áp đang được nhắc tới nhưng chưa có thông tin chính thức.

Ngoại thất Tucson 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel”, với những đường nét vuông vức và khỏe khoắn hơn. Thiết kế này được cho là có ảnh hưởng từ concept Hyundai Crater từng xuất hiện vào cuối năm 2025.

Phiên bản XRT tiếp tục đóng vai trò biến thể mang phong cách địa hình. Xe được nhận diện bằng lưới tản nhiệt riêng, các chi tiết ốp quanh hốc bánh và tấm bảo vệ gầm, tạo vẻ cứng cáp hơn so với bản thông thường.

Trong cabin Tucson 2027, Hyundai từ bỏ kiểu màn hình kép liền khối quen thuộc.

Trong cabin, Hyundai từ bỏ kiểu màn hình kép liền khối quen thuộc. Màn hình trung tâm mới có dạng máy tính bảng và sử dụng hệ điều hành giải trí Pleos. Phía trên bảng táp-lô là một màn hình kỹ thuật số nhỏ hơn dành cho các thông tin vận hành.

Cách bố trí điều khiển cũng được Hyundai giữ lại một phần tính truyền thống. Vô-lăng có thiết kế vuông hơn nhưng vẫn tích hợp các nút vật lý, trong khi khu vực bên dưới màn hình trung tâm có cụm phím riêng để người lái truy cập nhanh một số chức năng.

Hyundai Tucson 2027 còn được trang bị cổng USB công suất tới 100 W và hệ thống phát hiện tình huống đạp nhầm bàn đạp ở tốc độ thấp. Khi nhận diện nguy cơ, xe có thể hạn chế lực truyền động để giảm khả năng xảy ra va chạm.

Camera 360 độ được bổ sung chế độ Ground View, giúp quan sát khu vực ngay sát thân và bên dưới xe. Trang bị này kết hợp với Memory Reverse Assist tạo thành nhóm công nghệ tập trung khá rõ vào việc hỗ trợ người lái khi xoay xở trong không gian hẹp.

Hyundai dự kiến đưa Tucson 2027 ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ô tô Paris vào tháng 10/2026, trước khi xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Los Angeles một tháng sau đó. Thông tin về cấu hình từng thị trường, trong đó có hệ truyền động và phiên bản PHEV, sẽ được công bố khi thời điểm ra mắt chính thức đến gần.