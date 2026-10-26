Hyundai Tucson 2027 gây sốt tại Hàn Quốc, quá nửa khách chọn bản hybrid

Trang The Korean Car Blog cho biết, đây là lượng đơn hàng kỷ lục trong lịch sử của mẫu xe gầm cao cỡ C, vượt qua mức cao nhất 10.842 đơn của thế hệ thứ 4 ra mắt hồi tháng 9/2020.

Đáng chú ý là tỷ lệ khách hàng đặt cọc đối với các phiên bản trang bị hệ truyền động hybrid lên đến 55%, phiên bản cao cấp nhất và giá đắt nhất đóng góp đến 44% lượng đơn hàng. Tuy nhiên cũng có đến 33% lượng đơn hàng được dành cho phiên bản tiêu chuẩn.

Phiên bản cao cấp và tùy chọn hybrid đang được người tiêu dùng Hàn Quốc đặt mua nhiều nhất - Ảnh: Hyundai

Hiện tượng này cho thấy, ngoài xu hướng điện hóa ngày càng rõ nét, phiên bản cao cấp thể hiện cá tính mạnh mẽ thì tỷ lệ người tiêu dùng lựa chọn chiếc xe có chi phí thấp nhất cũng rất lớn, trong khi các phiên bản giữa ít được lựa chọn.

Hyundai Tucson 2027 là thế hệ thứ 5 với màn lột xác hoàn toàn về thiết kế. Ngoại hình xe góc cạnh, vuông vức hơn, các đường nét sắc cạnh hơn đồng thời cũng mang dấu ấn điện hóa khá đậm nét.

Kích thước Tucson 2027 lớn hơn thế hệ tiền nhiệm. Mẫu xe có chiều dài tổng thể 4.700 mm và chiều rộng 1.905 mm, dài và rộng hơn lần lượt 60 mm và 40 mm. Trục cơ sở cũng kéo thêm 30 mm lên mức 2.785 mm.

Ngoại hình Hyundai Tucson 2027 hiện đại, sắc cạnh hơn so với thế hệ hiện tại - Ảnh: Hyundai

Khoang lái trang bị hệ thống thông tin giải trí Pleos mới đi kèm màn hình giải trí trung tâm kích thước lên đến 17 inch, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc Highway Driving Assist 2 và hai vị trí sạc điện thoại không dây. Dù màn hình trung tâm lớn song hãng xe Hàn Quốc vẫn giữ lại khá nhiều các phím điều khiển vật lý. Ở phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 9,9 inch thiết kế mỏng.

Thế hệ hoàn toàn mới Hyundai Tucson có hai tùy chọn hệ truyền động hybrid bên cạnh các phiên bản thuần động cơ đốt trong. Đáng chú ý nhất là bản hybrid sạc ngoài (PHEV) với máy xăng tăng áp 1.6L kết hợp motor điện, tổng công suất toàn hệ thống đạt 288 mã lực. Phiên bản này sở hữu tầm hoạt động 80 km ở chế độ thuần điện cùng khả năng tăng tốc 0 - 100 km/h trong 7,9 giây.

Thiết kế khoang lái của Hyundai Tucson 2027 - Ảnh: Hyundai

Với các bản thuần xăng, động cơ tăng áp 1.6L được hãng xe Hàn Quốc nâng cấp qua đó giúp tăng công suất cực đại thêm 13 mã lực. Động cơ kết hợp hộp số tự động 8 cấp.

Các hệ thống an toàn của Hyundai Tucson 2027 cũng được bổ sung và nâng cấp đáng kể, trong đó đáng chú ý có tính năng hỗ trợ kiểm soát hành trình thông minh dựa trên dữ liệu dẫn đường thế hệ 2, hỗ trợ an toàn khi đạp nhầm chân ga, phanh khẩn cấp ở vị trí P của cần số điện tử và hệ thống 9 túi khí…

Hyundai Tucson thế hệ thứ 5 dự kiến sẽ mở bán tại thị trường Hàn Quốc vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2027. Giá bán lẻ của mẫu gầm cao cỡ C chưa được tiết lộ và sẽ chính thức được công bố tại thời điểm mở bán.