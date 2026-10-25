Hyundai Tucson 2026 thế hệ mới: Đánh giá chi tiết động cơ Smartstream và giá lăn bánh

Hyundai Tucson 2026 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam nhờ sự đồng bộ từ ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness, tiện nghi nội thất số hóa cho đến hệ truyền động Smartstream đa dạng. Mẫu xe do Hyundai Thành Công lắp ráp và phân phối hiện diện với 4 phiên bản cấu hình cùng biến thể N Line thể thao, đi kèm mức giá niêm yết từ 769 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Tucson

Bước sang giai đoạn cuối năm 2026, Hyundai áp dụng chính sách ưu đãi giá trị lên tới 79 triệu đồng cho khách hàng mua xe Tucson. Dưới đây là bảng giá niêm yết và mức chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo tại các địa phương:

Mức giá lăn bánh trên chưa bao gồm các khuyến mại tiền mặt riêng biệt tại hệ thống đại lý phân phối, đồng thời có thể biến động tùy theo trang bị phụ kiện và địa bàn đăng ký thực tế.

Ngôn ngữ Sensuous Sportiness và chất thể thao trên bản N Line

Hyundai Tucson 2026 sở hữu thông số kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 mm, chiều dài cơ sở 2.755 mm và khoảng sáng gầm đạt 181 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài xe tăng 150 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 35 mm và trục cơ sở kéo dài thêm 85 mm, mang đến diện mạo bề thế cùng không gian cabin thoáng đãng hơn hẳn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt tham số hoàn toàn mới, tích hợp khéo léo dải đèn LED chạy ban ngày theo dạng ẩn. Cụm đèn chiếu sáng chính công nghệ full-LED hạ thấp về hai góc cản trước. Dọc thân xe là các đường gân dập nổi sắc sảo kết hợp mâm hợp kim kích thước từ 17 đến 19 inch đa chấu tạo hình cánh quạt. Đuôi xe hoàn thiện thẩm mỹ hiện đại với cụm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights nối liền và gạt mưa ẩn giấu sau cánh lướt gió nóc.

Phiên bản Tucson N Line bổ sung các chi tiết mang DNA xe đua thể thao. Mặt ca-lăng gắn logo N Line đặc trưng, cản trước và cản sau hạ thấp góc cạnh hơn. Bộ mâm 19 inch có họa tiết độc quyền mang nhận diện chữ N thay vì logo thương hiệu truyền thống, kết hợp cánh gió đuôi thể thao gia tăng lực ép khí động học.

Khoang lái công nghệ và trải nghiệm tiện nghi số hóa

Không gian nội thất Tucson thế hệ mới áp dụng lối bố trí công thái học hiện đại. Táp-lô được giải phóng không gian bằng cụm màn hình cong liền khối kép 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng 3 chấu thể thao tạo điểm nhấn với cụm 4 dấu chấm tượng trưng cho mã Morse của thương hiệu Hyundai.

Ghế bọc da chỉnh điện tích hợp tính năng sưởi ấm và thông gió cho hàng ghế trước. Riêng bản N Line dùng da kết hợp vải dệt đường chỉ khâu màu đỏ tương phản cùng ốp pedal kim loại. Các trang bị tiện nghi nổi trội gồm dàn âm thanh Bose 8 loa cao cấp, điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau, cần số điện tử nút bấm, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh và đèn viền nội thất 64 màu sắc.

Hệ thống dẫn đường được tối ưu riêng cho thị trường Việt Nam với khả năng định vị vệ tinh GPS hoạt động không cần kết nối Internet. Cốp xe mở điện thông minh tùy chỉnh 4 cấp độ và chìa khóa thông minh hỗ trợ khởi động từ xa gia tăng sự tiện lợi khi sử dụng hàng ngày.

Hệ truyền động Smartstream và hệ thống khung gầm mới

Hyundai Tucson 2026 mang đến 3 tùy chọn động cơ nâng cấp toàn diện theo nền tảng công nghệ Smartstream:

Động cơ xăng tăng áp Smartstream 1.6 T-GDi: Công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại dải tua 1.500–4.500 vòng/phút. Hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC, mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp đạt 7,15 lít/100 km.

Động cơ dầu Smartstream D2.0: Công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại lên tới 416 Nm ở 2.000–2.750 vòng/phút. Cỗ máy này đi kèm hộp số tự động 8 cấp (8 AT) cùng hệ dẫn động cầu trước, tiêu thụ chỉ 6,16 lít/100 km đường hỗn hợp.

Động cơ xăng Smartstream G2.0: Công suất tối đa 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút (trên bản Đặc biệt đạt ở 4.000 vòng/phút), kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6 AT).

Nền tảng khung gầm cải tiến gia tăng hàm lượng thép cường độ cao, giúp xe kiểm soát rung động và độ ồn (NVH) hiệu quả hơn. Hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau liên kết đa điểm xử lý mặt đường êm ái, mang lại độ phản hồi chân thực qua tay lái trợ lực điện.

Công nghệ an toàn SmartSense hỗ trợ người lái

Bên cạnh các hệ thống cốt lõi như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ đổ đèo DBC và 6 túi khí tiêu chuẩn, Tucson 2026 sở hữu gói hỗ trợ lái nâng cao Hyundai SmartSense. Gói công nghệ này quy tụ nhiều tính năng hàng đầu gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA) và camera quan sát điểm mù qua màn hình (BVM).

Đáng chú ý, Tucson tại Việt Nam được trang bị hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi và đỗ xe (PCA), đưa mẫu crossover này trở thành cái tên tiên phong sở hữu công nghệ bảo vệ chủ động này trong phân khúc CUV cỡ C.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Tucson

Nhìn chung, với thiết kế ngoại thất giàu cá tính, hàm lượng công nghệ an toàn SmartSense đầy đủ và tùy chọn vận hành phong phú từ máy xăng, máy dầu cho đến turbo dẫn động 4 bánh, Hyundai Tucson 2026 là lựa chọn thực dụng và đáng cân nhắc đối với nhóm khách hàng gia đình lẫn người yêu thích công nghệ lái hiện đại.