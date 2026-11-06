Hyundai Tucson 2026: Giá lăn bánh và ưu đãi mới nhất, bản hybrid gây bất ngờ

Hyundai Thành Công vừa chính thức công bố giá bán lẻ khuyến nghị ở mức 1,089 tỷ đồng cho Tucson Hybrid. Với mức giá này, Tucson Hybrid sẽ có chi phí lăn bánh từ 1,200 - 1,236 tỷ đồng tùy từng địa phương nơi người tiêu dùng đăng ký lưu hành.

Tucson Hybrid là phiên bản hoàn toàn mới vừa được liên doanh ô tô Hàn Quốc giới thiệu ra thị trường Việt Nam. Xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ trang bị hệ truyền động lai xăng điện như Honda CR-V e:HEV và Kia Sportage HEV.

Phiên bản mới Hyundai Tucson Hybrid 2026 - Ảnh: HTV

Điểm mạnh của Tucson Hybrid là hệ truyền động hybrid mới kết hợp giữa động cơ Smartstream G1.6 T-GDi và motor điện, mang lại tổng công suất 235 PS cùng mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Về an toàn, phiên bản này được trang bị đầy đủ gói công nghệ hỗ trợ lái Hyundai SmartSense, tiếp tục duy trì vị thế là một trong những mẫu SUV sở hữu hàm lượng công nghệ cao hàng đầu trong phân khúc.

Thiết kế khoang lái phiên bản Tucson Hybrid 2026 - Ảnh: HTV

Các phiên bản Hyundai Tucson thuần động cơ đốt trong vẫn giữ nguyên giá bán lẻ khuyến nghị. Theo đó, giá lăn bánh sau khi tính đủ các chi phí bắt buộc của phiên bản Xăng Tiêu chuẩn từ 848 - 878 triệu đồng, phiên bản Xăng Đặc biệt có giá lăn bánh từ 947 – 978 triệu đồng, phiên bản Xăng Turbo 1.6 có khoảng giá lăn bánh từ 1,079 - 1,113 tỷ đồng.

Trong khi đó, do giá bán lẻ khuyến nghị bằng nhau nên chi phí lăn bánh của phiên bản thể thao N Line và Dầu Đặc biệt cũng không có sự khác biệt, cụ thể dao động từ 1,090 - 1,124 tỷ đồng tùy từng địa phương.

Phiên bản thể thao Hyundai Tucson N Line - Ảnh: HTV

Đây là các mức giá lăn bánh được tính trên bộ hồ sơ đăng ký dựa trên giá bán lẻ niêm yết. Trong khi đó, chi phí lăn bánh thực tế mà người tiêu dùng cần chi trả sẽ thấp hơn hàng chục triệu đồng nhờ chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất và hệ thống đại lý.

Cụ thể, Hyundai Thành Công áp dụng chương trình giảm giá kèm thêm quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim cho người tiêu dùng mua mẫu SUV cỡ C trong tháng 11/2026. Gói ưu đãi có tổng giá trị 79 triệu đồng và người tiêu dùng có thể được trừ vào chi phí lăn bánh.