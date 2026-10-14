Hyundai trình làng xe SUV hạng B động cơ hybrid, thiết kế hầm hố

Hyundai Bayon thế hệ mới dự kiến có mặt tại các đại lý ở châu Âu vào đầu năm 2027. Giá bán của SUV đô thị này chưa được hé lộ.

Được định vị dưới Hyundai Kona trong danh mục SUV của hãng tại châu Âu, Bayon hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe đô thị nhỏ gọn nhưng có thiết kế cá tính, trang bị công nghệ phong phú và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Với những thay đổi đáng kể về ngoại hình, chiều dài cơ sở và hệ truyền động, Hyundai Bayon thế hệ mới được kỳ vọng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ như Ford Puma khi bắt đầu đến đại lý tại châu Âu vào đầu năm 2027.

Hyundai Bayon thế hệ hai.

Điểm nổi bật nhất trên Hyundai Bayon mới là ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng từ triết lý “Nghệ thuật Thép” (Art of Steel), tương tự phong cách được Hyundai áp dụng trên Tucson thế hệ mới. So với mẫu xe ra mắt năm 2021 và phiên bản nâng cấp năm 2024, Bayon mới sở hữu diện mạo góc cạnh, khỏe khoắn và có phần bề thế hơn.

Phần đầu xe gây chú ý với dải đèn LED ban ngày tạo hình như gậy khúc côn cầu, kết hợp đường viền nắp ca-pô nhô cao và những mảng thân xe được tạo hình rõ nét. Vòm bánh xe vuông vức góp phần tăng vẻ cứng cáp, trong khi phần đuôi được nhận diện bằng tên mẫu xe viết cỡ lớn bên dưới logo Hyundai trên cửa hậu.

Lần đầu tiên, Hyundai Bayon còn có phiên bản thể thao N Line dành cho khách hàng yêu thích phong cách năng động. Phiên bản này được bổ sung bộ body kit riêng, bộ mâm hợp kim 18 inch, hệ thống ống xả kép và nhiều chi tiết tạo điểm nhấn cho ngoại thất.

Bên trong cabin, phiên bản N Line có những đường chỉ khâu màu đỏ cùng bàn đạp kim loại, tạo cảm giác thể thao hơn so với các cấu hình thông thường. Dù thiết kế mới khiến Bayon trông mạnh mẽ như một mẫu SUV chuyên dụng cho những chuyến phiêu lưu, xe vẫn chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước và không có tùy chọn dẫn động bốn bánh.

Không gian nội thất cũng được Hyundai cải thiện nhờ chiều dài cơ sở tăng thêm 20 mm, lên 2.600 mm. Thay đổi này được kỳ vọng giúp tối ưu khoảng để chân và sự thoải mái cho hành khách, dù mức cải thiện thực tế còn phụ thuộc cách bố trí ghế và trang bị trên từng phiên bản.

Điểm nhấn công nghệ là cặp màn hình 12,3 inch dành cho bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí, được cung cấp dưới dạng tùy chọn. Các trang bị cao cấp khác có thể kể đến camera quan sát toàn cảnh hỗ trợ đỗ xe, ghế thông gió và cửa sổ trời toàn cảnh. Hyundai cũng tích hợp hệ thống Digital Key 2, cho phép người dùng sử dụng điện thoại thông minh để mở khóa và khởi động xe, cùng hệ thống âm thanh cao cấp Bose.

Đáng chú ý, dù Bayon mới được bổ sung nhiều công nghệ hiện đại, Hyundai vẫn duy trì một số nút bấm vật lý trên bảng điều khiển, giúp người lái thao tác trực tiếp với các chức năng thường dùng. Tuy nhiên, hệ thống điều khiển điều hòa sử dụng bề mặt cảm ứng có thể chưa thuận tiện bằng nút bấm truyền thống trong một số tình huống.

Theo những thông tin được công bố, mẫu xe này cũng chưa được xác nhận trang bị hệ điều hành Pleos mới của Hyundai. Điều đó cho thấy Bayon vẫn tập trung vào sự cân bằng giữa công nghệ, tiện nghi và chi phí thay vì chạy theo toàn bộ những giải pháp phần mềm mới nhất của hãng.

Bayon thế hệ mới sử dụng động cơ xăng tăng áp T-GDI dung tích 1.0L, công suất 89 mã lực, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Khách hàng có thể lựa chọn phiên bản mạnh hơn với công suất 114 mã lực, sử dụng cùng loại động cơ và các tùy chọn hộp số tương ứng.

Theo số liệu được công bố, phiên bản công suất thấp cần 14,1 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h, trong khi bản 114 mã lực rút ngắn thời gian này xuống còn 10,8 giây. Chênh lệch về khả năng tăng tốc cho thấy phiên bản mạnh hơn có thể phù hợp với những khách hàng thường xuyên di chuyển trên đường cao tốc hoặc cần khả năng tăng tốc linh hoạt hơn khi vượt xe.

Thay đổi đáng chú ý nhất trong danh mục động cơ là sự xuất hiện lần đầu của phiên bản hybrid HEV. Hệ truyền động này kết hợp động cơ 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất được công bố ở mức 138 mã lực và đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp. Người lái có thể điều chỉnh mức tái tạo năng lượng khi giảm tốc thông qua lẫy chuyển số trên vô-lăng, qua đó hỗ trợ thu hồi năng lượng trong quá trình vận hành.

Hyundai xác nhận, hệ thống hybrid chiếm một phần không gian khoang hành lý, nhưng hiện chưa công bố đầy đủ trọng lượng không tải, mức tiêu thụ nhiên liệu và các thông số hiệu suất của phiên bản này. Vì vậy, khả năng tiết kiệm nhiên liệu thực tế của Hyundai Bayon Hybrid sẽ cần được đánh giá thêm khi hãng công bố thông số hoàn chỉnh.

- Video cận cảnh Hyundai Bayon thế hệ mới. Nguồn: Power Torque.