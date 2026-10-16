Hyundai Thành Công Việt Nam công bố giá bán SUV Palisade Hybrid

Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới có giá bán từ 1,499 tỷ đồng

Hyundai Palisade Hybrid được phân phối với 3 phiên bản, gồm Prestige, Calligraphy 7 chỗ và Calligraphy 8 chỗ, có giá bán lẻ khuyến nghị từ 1,499 tỷ đồng đến 1,699 tỷ đồng, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn có kiến trúc thân xe vuông vức, bề thế. Phần đầu xe nổi bật với nắp ca-pô nâng cao, kết hợp cụm đèn LED định vị ban ngày bố trí theo phương dọc cùng dải đèn ngang ở trung tâm

Cụ thể, Hyundai Palisade Hybrid bản Prestige có giá 1,499 tỷ đồng; bản Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và bản Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng. Xe có 6 lựa chọn màu ngoại thất gồm trắng, bạc, xanh tối, đỏ đô, đen và xanh lục bảo; nội thất có hai màu nâu và đen.

Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới có kích thước 5.065 x 1.980 x 1.805 mm cùng chiều dài cơ sở 2.970 mm, mở rộng đáng kể về tỷ lệ thân xe, với chiều dài tổng thể tăng 70mm và chiều dài cơ sở tăng khoảng 20mm so với thế hệ trước

Việc đưa Palisade Hybrid ra thị trường là một bước trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa của Hyundai Thành Công Việt Nam. Mẫu SUV 3 hàng ghế kết hợp động cơ xăng tăng áp với mô-tơ điện, hướng đến nhu cầu sử dụng xe cỡ lớn nhưng vẫn chú trọng hiệu quả nhiên liệu và sự êm ái khi vận hành.

Vòm bánh xe Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới tạo hình cơ bắp 3D ôm trọn bộ mâm hợp kim 21 inch, mang đến vẻ ngoài khỏe khoắn và khẳng định khả năng chinh phục đa địa hình

Hyundai Palisade Hybrid sử dụng động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, cho tổng công suất 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Hệ truyền động sử dụng nền tảng hybrid TMED-II, có khả năng phối hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy điều kiện vận hành.

Nội thất Palisade Hybrid hoàn toàn mới cho không gian sống cao cấp được thể hiện xuyên suốt khoang cabin

Theo thông tin từ doanh nghiệp, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của mẫu xe được chứng nhận bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam là từ 6,1 lít/100 km. So với phiên bản sử dụng động cơ xăng 2.5 Turbo, hệ truyền động hybrid được công bố cải thiện khoảng 19% công suất, 9% mô-men xoắn và 45% hiệu quả nhiên liệu.

Điểm nhấn tại khoang lái là dải màn hình cong toàn cảnh Panoramic, tích hợp hai màn hình 12,3 inch nối liền cong nhẹ về phía người lái

Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian điều khiển điện tử HTRAC, cùng các chế độ lái Eco, Sport, My Drive và chế độ kiểm soát địa hình Snow, Mud, Sand. Hệ thống phanh tái sinh thông minh và các công nghệ điều khiển chuyển động cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ thu hồi năng lượng, cải thiện độ ổn định và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá.

Màn hình 12,3 inch nối liền cong nhẹ về phía người lái trên Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới

Về kích thước, Palisade Hybrid dài 5.065 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.805 mm, chiều dài cơ sở 2.970 mm. Xe có cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi, hướng đến nhóm khách hàng cần không gian rộng rãi cho gia đình và các hành trình dài.

Thiết kế hai cửa mở của khu vực bệ trung tâm tạo thêm không gian chứa đồ, kết hợp cùng các nút điều khiển vật lý được bố trí hợp lý, giúp những thao tác trong quá trình lái xe được thuận tiện và chính xác

Khoang lái được trang bị cụm màn hình cong toàn cảnh gồm hai màn hình 12,3 inch và màn hình hiển thị trên kính lái 12 inch. Các tiện nghi đáng chú ý gồm ghế Relaxation Seats bọc da Nappa, chức năng sưởi và thông gió, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, kính cách âm hai lớp và 6 cổng sạc USB Type-C công suất lên tới 100 W bố trí ở cả ba hàng ghế.

Không gian cabin được bao bọc bởi hệ thống kính cách âm hai lớp, cấu trúc chuyên biệt giúp hạn chế hiệu quả tiếng ồn từ môi trường bên ngoài

Về an toàn, mẫu xe tích hợp hệ thống hỗ trợ lái Hyundai SmartSense với các tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, cảnh báo mất tập trung, camera 360 độ và hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, đỗ xe.

Với chiều dài cơ sở 2.970 mm, Palisade Hybrid sở hữu không gian nội thất 3 hàng ghế (với 2 tùy chọn 7 ghế và 8 ghế) rộng rãi hàng đầu phân khúc

Hyundai Palisade cũng được doanh nghiệp cho biết đã nhận nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có danh hiệu Xe đa dụng của năm tại Bắc Mỹ 2026. Tại Việt Nam, Palisade Hybrid được vinh danh ở hạng mục “Xe Hybrid mới của năm – Hạng cao cấp” tại Car Choice Awards 2026.

Sức mạnh của Palisade Hybrid là khối động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, cho công suất tổng thể 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm

Hyundai Thành Công Việt Nam áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin, tùy điều kiện nào đến trước. Khách hàng đã đặt cọc mua Palisade Hybrid trước thời điểm công bố giá chính thức được tặng gói bảo hiểm vật chất xe trong một năm theo chương trình của doanh nghiệp.