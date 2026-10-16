Hyundai Thành Công Việt Nam công bố giá bán của Hyundai Palisade Hybrid mới

Hyundai Palisade Hybrid chính thức có giá bán tại Việt Nam từ 1,499 tỷ đồng, với ba phiên bản, kết hợp động cơ xăng tăng áp và mô-tơ điện, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm mẫu SUV cỡ lớn có khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu.

Ngày 16/10, Hyundai Thành Công Việt Nam công bố giá bán lẻ khuyến nghị của Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới. Mẫu SUV ba hàng ghế được phân phối với ba phiên bản Prestige, Calligraphy 7 chỗ và Calligraphy 8 chỗ, có giá từ 1,499 tỷ đồng đến 1,699 tỷ đồng, đã bao gồm VAT.

Cụ thể, Hyundai Palisade Hybrid phiên bản Prestige có giá 1,499 tỷ đồng. Phiên bản Calligraphy 8 chỗ được niêm yết ở mức 1,689 tỷ đồng, trong khi Calligraphy 7 chỗ có giá 1,699 tỷ đồng.

Khách hàng có thể lựa chọn sáu màu ngoại thất gồm trắng, bạc, xanh tối, đỏ đô, đen và xanh lục bảo; nội thất có hai tùy chọn màu nâu và đen. Xe được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km, trong khi hệ thống pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Theo chính sách của Hyundai Thành Công Việt Nam, khách hàng đã đặt cọc mua Palisade Hybrid trước thời điểm công bố giá chính thức được tặng gói bảo hiểm vật chất xe trong một năm.

Điểm đáng chú ý của Hyundai Palisade Hybrid nằm ở hệ truyền động kết hợp động cơ xăng tăng áp với mô-tơ điện, hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu trên một mẫu SUV cỡ lớn.

Xe sử dụng động cơ Smartstream 2.5 T-GDi Hybrid, kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, cho tổng công suất 334 PS và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Theo thông tin từ doanh nghiệp, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp đạt 6,1 lít/100 km, theo chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hệ thống hybrid TMED-II thế hệ mới cho phép phối hợp linh hoạt giữa động cơ xăng và mô-tơ điện tùy điều kiện vận hành. Ở tốc độ thấp, xe có thể tận dụng năng lượng điện để tăng độ êm ái; khi tăng tốc hoặc leo dốc, hai nguồn động lực phối hợp nhằm đáp ứng nhu cầu công suất.

Palisade Hybrid còn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian điều khiển điện tử HTRAC, cùng các chế độ lái Eco, Sport, My Drive và chế độ kiểm soát địa hình Snow, Mud, Sand. Những trang bị này giúp xe thích ứng với nhiều điều kiện đường sá khác nhau.

Với kích thước dài 5.065 mm, rộng 1.980 mm, cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm, Palisade Hybrid hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình cũng như những chuyến đi dài. Xe có hai cấu hình nội thất 7 chỗ và 8 chỗ.

Khoang lái được trang bị cụm màn hình cong toàn cảnh gồm hai màn hình 12,3 inch và màn hình hiển thị trên kính lái 12 inch. Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm ghế Relaxation Seats bọc da Nappa, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, kính cách âm hai lớp và sáu cổng sạc USB Type-C công suất lên tới 100W bố trí tại ba hàng ghế.

Về an toàn, xe được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái Hyundai SmartSense, với các tính năng như hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, giữ làn đường, điều khiển hành trình thích ứng, camera 360 độ và hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, đỗ xe.

Theo Hyundai Thành Công Việt Nam, Palisade Hybrid cũng đã được vinh danh ở hạng mục “Xe Hybrid mới của năm - Hạng cao cấp” tại Car Choice Awards 2026.

Việc công bố giá bán Palisade Hybrid đánh dấu bước tiếp theo trong chiến lược mở rộng danh mục xe điện hóa của Hyundai Thành Công Việt Nam tại thị trường trong nước. Với mức giá khởi điểm gần 1,5 tỷ đồng, mẫu xe gia nhập nhóm SUV cỡ lớn sử dụng công nghệ hybrid, nơi khách hàng có thể cân nhắc đồng thời các yếu tố về không gian, sức mạnh vận hành, tiện nghi và chi phí nhiên liệu.