Hyundai Thành Công bàn giao 35 xe County cho Bộ Quốc phòng phục vụ nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa

9 tháng đầu năm 2026, số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trên cả nước giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, số người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp tục tăng, cho thấy độ bao phủ của chính sách an sinh xã hội đang được mở rộng.