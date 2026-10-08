Hyundai Thành Công bàn giao 35 xe County cho Bộ Quốc phòng phục vụ nhiệm vụ đặc biệt ý nghĩa
Hyundai Thành Công vừa bàn giao 35 xe County 29 chỗ cho Bộ Quốc phòng để cải hoán thành phương tiện chuyên dụng phục vụ Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các xe được trang bị khung cố định tiểu, giá vòng hoa, lư hương và không gian trang nghiêm, hỗ trợ lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa bàn khó khăn.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/hyundai-thanh-cong-ban-giao-35-xe-county-cho-bo-quoc-phong-phuc-vu-nhiem-vu-dac-biet-y-nghia-d36503.html