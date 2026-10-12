Hyundai tăng doanh số trong tháng 9/2026, Hyundai Tucson tăng trưởng mạnh

Theo công bố của Tập đoàn Thành Công (TC Group), thị trường ô tô Hyundai tại Việt Nam ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong tháng 9/2025 với tổng cộng 4.296 xe được bán ra, tăng 16,1% so với mức 3.701 xe của tháng 8.

Đáng chú ý, Hyundai Tucson tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất toàn danh mục sản phẩm trong tháng, với 952 xe đến tay khách hàng, tăng 54% so với tháng trước. Hyundai Creta đứng thứ hai với 915 xe, tăng 52,5%, trong khi Hyundai Accent xếp thứ ba với 406 xe, tăng 22,3%.

Với 952 xe bán ra trong tháng 9, Hyundai Tucson tiếp tục khẳng định sức hút trong phân khúc SUV hạng C. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2025, mẫu xe này đạt doanh số 5.910 xe, nằm trong nhóm sản phẩm chủ lực của Hyundai Thành Công tại Việt Nam.

Bám sát Hyundai Tucson là Hyundai Creta với 915 xe bán ra trong tháng, nâng tổng doanh số 9 tháng lên 5.092 xe. Mức tăng trưởng 52,5% so với tháng 8 cho thấy sức tiêu thụ của mẫu SUV đô thị này được cải thiện đáng kể.

Hyundai Accent đứng thứ ba với 406 xe, tăng từ 332 xe trong tháng trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, mẫu sedan này đạt 5.035 xe, tiếp tục đóng góp đáng kể vào doanh số xe du lịch của thương hiệu.

Ở các phân khúc khác, Hyundai Grand i10 đạt 224 xe, tăng từ 174 xe trong tháng 8. Hyundai Stargazer bán được 220 xe, giảm nhẹ so với mức 228 xe của tháng trước. Hyundai Santa Fe đạt 202 xe, Hyundai Venue đạt 140 xe, trong khi Hyundai Palisade ghi nhận 120 xe.

Hai mẫu xe còn lại trong danh mục xe du lịch là Hyundai Custin và Hyundai Elantra lần lượt đạt doanh số 106 xe và 44 xe trong tháng 9.

Nhìn chung, phần lớn các mẫu xe du lịch Hyundai ghi nhận doanh số cải thiện so với tháng trước, nổi bật nhất là Hyundai Tucson và Hyundai Creta. Tuy nhiên, một số mẫu xe như Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade, Hyundai Custin và Hyundai Stargazer vẫn có doanh số giảm nhẹ.

Bên cạnh xe du lịch, mảng xe thương mại tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh doanh của Hyundai Thành Công. Trong tháng 9/2025, nhóm xe này đạt doanh số 956 xe, bao gồm 115 xe bán ra thị trường quốc tế.

Dù giảm so với mức 1.121 xe của tháng 8, doanh số xe thương mại lũy kế 9 tháng vẫn đạt 9.095 xe, đóng góp đáng kể vào tổng lượng xe Hyundai được tiêu thụ tại Việt Nam và các thị trường xuất khẩu.

Tính chung toàn danh mục, Hyundai Thành Công đạt 35.802 xe trong 9 tháng đầu năm 2025. Trong đó, xe thương mại là nhóm sản phẩm có doanh số lũy kế cao nhất, tiếp đến là các mẫu xe du lịch như Hyundai Tucson, Hyundai Creta và Hyundai Accent.

Bước sang quý IV/2025, Hyundai Thành Công triển khai các chương trình ưu đãi nhằm thúc đẩy sức mua trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Các chính sách được công bố bao gồm bảo hành mở rộng lên 8 năm hoặc 120.000 km, tùy điều kiện nào đến trước; ưu đãi giá bán lên đến 200 triệu đồng và hỗ trợ lãi suất từ 0%.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, diễn biến doanh số của các mẫu xe chủ lực như Hyundai Tucson, Hyundai Creta và Hyundai Accent sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý đối với kết quả kinh doanh của Hyundai tại Việt Nam.