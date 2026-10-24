Hyundai Santa Fe Calligraphy Turbo thế hệ mới: Thiết kế khối hộp và động cơ 281 mã lực

All New Hyundai Santa Fe đánh dấu bước chuyển mình toàn diện về mặt kỹ thuật và ngôn ngữ tạo hình. Mẫu SUV hạng D phát triển từ nền tảng sedan Sonata, lắp ráp tại Ninh Bình bởi liên doanh Hyundai Thành Công với 5 phiên bản cùng 7 tùy chọn màu sắc ngoại thất, trực tiếp đối đầu cùng các đối thủ cạnh tranh như Ford Everest, Toyota Fortuner, Honda CR-V và Mazda CX-8.

Diện mạo boxy khối hộp và cải tiến khí động học

Bước sang vòng đời thứ 5, Hyundai Santa Fe loại bỏ hoàn toàn các đường nét bo tròn mềm mại để khoác lên cấu trúc hình khối vuông vức (boxy). Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao của xe đạt mức 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, đồng nghĩa với việc dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm so với thế hệ tiền nhiệm. Trục cơ sở cũng được nới rộng thêm 50 mm, chạm ngưỡng 2.815 mm, mang lại dáng vẻ bệ vệ hơn.

Họa tiết chữ "H" xuất hiện nhất quán ở cụm đèn LED định vị, cản trước cũng như dải đèn hậu phía sau. Lưới tản nhiệt dạng thanh ngang có khả năng tự động đóng/mở thông minh nhằm tối ưu luồng gió làm mát động cơ và hệ thống phanh. Nhờ đó, dù mang phom dáng vuông vắn, xe vẫn đạt hệ số cản gió tối ưu ở mức 0,298 Cd.

Dàn chân của xe có nhiều tùy chọn kích cỡ mâm từ 18 inch, 20 inch cho đến 21 inch bọc lốp 245/45 R21 trên bản Calligraphy cao cấp nhất. Mẫu SUV này còn là đại diện duy nhất trong phân khúc trang bị kính cách âm hai lớp, kết hợp hệ thống treo trước MacPherson và treo sau liên kết đa điểm được tinh chỉnh vật liệu để giảm thiểu rung lắc truyền vào thân xe.

Khoang lái hiện đại với cấu hình 6 chỗ ngồi độc bản

Khoang nội thất tiếp tục duy trì triết lý thiết kế phẳng theo phương ngang. Điểm nhấn trung tâm táp-lô là cụm màn hình cong liền khối bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng giải trí 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây và tích hợp bản đồ dẫn đường phát triển riêng cho thị trường Việt Nam.

Vô-lăng thiết kế bốn chấu sang trọng tích hợp lẫy chuyển số thể thao, trong khi cần số truyền thống được thay thế hoàn toàn bằng cần số điện tử gắn sau trục lái. Đáng chú ý, Hyundai Santa Fe cung cấp tùy chọn bố trí 6 chỗ ngồi với hai ghế thương gia độc lập ở hàng ghế thứ hai, trang bị tựa tay và chức năng chỉnh điện riêng biệt.

Hệ thống tiện nghi trên các bản cao cấp sở hữu ghế bọc da Nappa cao cấp, tính năng sưởi ấm và thông gió cho hàng ghế trước, hệ thống âm thanh 12 loa Bose, điều hòa tự động đa vùng độc lập, sạc không dây kép, cửa sổ trời toàn cảnh kép và gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị qua camera.

Tùy chọn động cơ xăng và công nghệ an toàn Smart Sense

Ở thế hệ này, hãng xe Hàn Quốc chính thức loại bỏ cấu hình máy dầu diesel tại Việt Nam, tập trung vào các khối động cơ xăng Smartstream và biến thể Hybrid:

Động cơ Smartstream G2.5: Dung tích 2.497 cc hút khí tự nhiên, công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT).

Động cơ Smartstream G2.5 Turbo: Công suất tối đa đạt 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại dải vòng tua 1.700–4.500 vòng/phút, đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 8 cấp (8 DCT) và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Động cơ Hybrid 1.6 Turbo: Kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L tăng áp (180 mã lực) cùng mô-tơ điện công suất 60 mã lực, sản sinh tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Về mặt an toàn chủ động, gói ADAS Hyundai Smart Sense trang bị trên các bản cao cấp tích hợp kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA & LKA), cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước (FCA), giám sát điểm mù hiển thị hình ảnh trên bảng đồng hồ (BVM), hỗ trợ phòng tránh va chạm phương tiện cắt ngang phía sau (RCCA) bên cạnh hệ thống 6 túi khí tiêu chuẩn.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Dưới đây là mức giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Santa Fe tại thị trường Việt Nam (đơn vị: tỷ VND):

Mức giá lăn bánh thực tế tại các đại lý có thể chênh lệch tùy thuộc vào các gói ưu đãi thương mại, chính sách giảm giá áp dụng theo từng khu vực tại thời điểm nhận xe.