Hyundai ra mắt sedan Genesis G80 Hybrid

Theo hãng tin Yonhap, tập đoàn sản xuất xe ô tô Hyundai Motor Co. của Hàn Quốc ngày 20/11 cho biết đã chính thức giới thiệu mẫu sedan cỡ nhỏ Avante thế hệ thứ 8, được bán tại thị trường Bắc Mỹ với tên gọi Elantra, cùng mẫu Genesis G80 Hybrid tại Triển lãm Ô tô Los Angeles (LA Auto Show).

Trong khuôn khổ chương trình dành cho báo giới trước thềm triển lãm diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Los Angeles ở bang California (Mỹ), nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc đã trình làng mẫu Elantra hoàn toàn mới đời 2027 và Elantra Hybrid đời 2028.

Mẫu Avante thế hệ mới, mang tên Elantra tại Bắc Mỹ, được phát triển với hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng 2.0 lít và hệ truyền động hybrid 1.6 lít.

Bên cạnh đó, Genesis, thương hiệu xe sang của Hyundai Motor, cũng ra mắt mẫu G80 Hybrid với khả năng vận hành và hiệu suất nhiên liệu được nâng cao.

Theo Hyundai Motor, Genesis G80 Hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5 lít kết hợp hệ thống hybrid hai mô-tơ điện, cho phép xe đạt quãng đường di chuyển khoảng 1.029 km chỉ với một bình nhiên liệu.

Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống pin làm mát bằng chất lỏng nhằm cải thiện hiệu quả quản lý nhiệt và tăng công suất xả điện so với các hệ thống pin làm mát bằng không khí.