Mẫu xe thuần điện IONIQ 5 của ông lớn chế tạo ô tô Hyundai Hàn Quốc. Ảnh: Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố sự hiện diện của Hyundai tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới bằng dòng sản phẩm xe điện IONIQ được thiết kế riêng cho người tiêu dùng Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Hyundai Motor cho biết diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 6/12/2026, Triển lãm Ô tô Quảng Châu là dịp để Hyundai giới thiệu toàn diện chiến lược phát triển dòng xe IONIQ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, đi kèm các thành tựu về nghiên cứu và phát triển (R&D) nội địa hóa cùng công nghệ di động tương lai.

Tâm điểm tại gian trưng bày của Hyundai là màn ra mắt thiết kế toàn cầu của Mercury Concept - mẫu xe ý tưởng thứ ba thuộc dòng IONIQ được phát triển chuyên biệt cho khách hàng Trung Quốc. Mẫu SUV thông minh cao cấp phân khúc B này hướng tới nhu cầu di chuyển trong đô thị và dự kiến sẽ đi vào sản xuất thương mại từ năm 2027.

Đáng chú ý, Mercury Concept được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ thiết kế và kỹ thuật của Hyundai tại Trung Quốc, tích hợp sâu hệ sinh thái công nghệ bản địa. Trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến Zhuoyu cấp độ 2++ và khoang lái thông minh vận hành trên nền tảng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Doubao của tập đoàn công nghệ ByteDance.

Về giải pháp năng lượng, Hyundai đang phối hợp với hãng sản xuất pin hàng đầu Trung Quốc CATL để phát triển phiên bản có khả năng thay pin cho mẫu xe này.

Bên cạnh Mercury Concept, Hyundai cũng mang tới triển lãm loạt sản phẩm chủ lực nhằm phủ kín các phân khúc, bao gồm mẫu xe ý tưởng Earth Concept hướng tới phân khúc SUV điện gia đình, cùng mẫu IONIQ V - mẫu xe đầu tiên thuộc dòng IONIQ Planet sản xuất hàng loạt tại Hàn Quốc, ra mắt hồi tháng 9/2026.

IONIQ V gây chú ý với màn hình 4K kích thước 27 inch, chip Qualcomm Snapdragon 8295 tích hợp đa mô hình AI, công nghệ nhận diện giọng nói 4 vùng độc lập và các tính năng hỗ trợ chống say xe, chăm sóc thú cưng.

Ngoài ra, Hyundai còn mang đến dòng xe nhập khẩu và hiệu suất cao, đó là mẫu SUV đầu bảng Palisade thế hệ mới sử dụng hệ truyền động hybrid - Hệ thống vừa lọt vào danh sách 10 động cơ tốt nhất năm 2026 của Wards, cùng hai mẫu xe thể thao IONIQ 5 N và Elantra N.

Về lộ trình dài hạn, Hyundai đặt mục tiêu ra mắt hàng loạt mẫu sedan và SUV chuyên biệt cho thị trường Trung Quốc trong 3 năm tới. Cụ thể, sau phiên bản thương mại của Mercury Concept và bản xe điện tầm xa (EREV) của IONIQ V vào năm 2027, hãng sẽ tung ra phiên bản sản xuất của Earth Concept vào năm 2028 và bổ sung thêm hai mẫu xe năng lượng mới khác trong năm 2029.

Để gia tăng sức hút thương hiệu, Hyundai đang tận dụng uy tín toàn cầu của dòng IONIQ - vốn từng giành nhiều giải thưởng “Xe của năm thế giới” (IONIQ 5, IONIQ 6) và “Xe hiệu suất cao thế giới” (IONIQ 5 N, IONIQ 6 N) trong giai đoạn 2022-2026.

Theo nhận định của giới phân tích thị trường ô tô Hàn Quốc, việc kết hợp năng lực R&D tại chỗ, bắt tay với các “ông lớn” công nghệ Trung Quốc như ByteDance và CATL, cùng danh mục sản phẩm xe điện đa dạng cho thấy quyết tâm của Hyundai trong việc giành lại vị thế tại thị trường tỷ dân đầy cạnh tranh này.

Cũng tại gian trưng bày tại Quảng Châu, Hyundai còn kết hợp các hoạt động tương tác gắn với giải bóng đá UEFA Champions League - giải đấu mà Hyundai vừa trở thành đối tác ô tô chính thức trong giai đoạn từ mùa giải 2026-2027 đến 2030-2031.