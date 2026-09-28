Hyundai Palisade thế hệ mới sắp vượt mốc 300.000 xe sau 20 tháng ra mắt

SUV Hyundai Palisade Hybrid

Phiên bản hybrid chiếm phần lớn lượng xe Palisade bán ra từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu tăng mạnh tại thị trường Bắc Mỹ.

Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2026, Hyundai đã bàn giao 281.920 chiếc Palisade thế hệ mới cho khách hàng kể từ khi trình làng phiên bản này vào tháng 1/2025.

Với tốc độ tiêu thụ trung bình ở mức khoảng 15.000 xe/tháng, hãng sản xuất ô tô Hyundai của Hàn Quốc dự báo doanh số lũy kế của Palisade thế hệ thứ hai sẽ sớm vượt qua mốc 300.000 xe trên thị trường toàn cầu.

Khoang nội thất Palisade Hybrid được định hướng theo phong cách cao cấp với ghế da Nappa, cụm màn hình kép panorama cong 27 inch, hệ thống âm thanh 14 loa Bose, vô-lăng chỉnh điện tích hợp sưởi và hệ thống đèn nội thất 64 màu

Đáng chú ý, phiên bản hybrid (lai xăng và điện) đang trở thành động lực tăng trưởng khi chiếm tới 72,1% tổng lượng xe Palisade bán ra trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026. Thành tích này có được nhờ nhu cầu tăng vọt, đặc biệt tại thị trường Bắc Mỹ.

Tính chung cả hai thế hệ, dòng xe Palisade đã đạt tổng doanh số lũy kế 1,24 triệu chiếc tính đến tháng 8/2026. Trước đó, mẫu xe thế hệ đầu tiên ghi nhận mốc doanh số lũy kế 1 triệu chiếc vào tháng 5/2025, tức mất khoảng 6 năm rưỡi kể từ khi chính thức ra mắt thị trường vào tháng 12/2018.