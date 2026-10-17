Hyundai Palisade Hybrid chốt giá từ 1,499 tỷ đồng

Hyundai Thành Công công bố giá bán Palisade hybrid thế hệ mới với ba phiên bản Prestige, Calligraphy 7 chỗ và Calligraphy 8 chỗ. Giá khởi điểm 1,499 tỷ đồng, bản cao nhất 1,699 tỷ đồng.

Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới.

Cụ thể, bản Prestige có giá 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng. Như vậy, hai bản Calligraphy chênh nhau 10 triệu đồng, trong đó cấu hình 7 chỗ đắt hơn bản 8 chỗ. Giá bán đã bao gồm VAT.

Palisade hybrid là phiên bản sử dụng hệ truyền động xăng-điện của mẫu SUV đầu bảng Hyundai. Xe trang bị động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi kết hợp hai mô-tơ điện và hộp số tự động 6 cấp, tổng công suất 334 mã lực, mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

Động cơ của Hyundai Palisade Hybrid.

Theo Hyundai, hệ truyền động hybrid thế hệ thứ hai TMED-II giúp tăng khoảng 19% công suất và 9% mô-men xoắn so với phiên bản động cơ xăng 2.5 Turbo. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp từ 6,1 lít/100km, theo số liệu chứng nhận của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hệ thống hybrid tự động phối hợp động cơ xăng và mô-tơ điện theo điều kiện vận hành. Ở tốc độ thấp, xe có thể di chuyển bằng năng lượng điện. Khi tăng tốc hoặc leo dốc, động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp cung cấp lực kéo. Xe còn có hệ thống phanh tái sinh thông minh nhằm thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

Palisade hybrid trang bị hệ dẫn động bốn bánh HTRAC, ba chế độ lái Eco, Sport, My Drive cùng các chế độ địa hình Snow, Mud và Sand.

Ở thế hệ mới, Palisade thay đổi thiết kế theo hướng vuông vức hơn, với cụm đèn LED định vị đặt dọc, dải đèn ngang đầu xe và bộ vành hợp kim 21 inch. Xe có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 5.065 x 1.980 x 1.805mm, chiều dài cơ sở 2.970mm. So với thế hệ trước, chiều dài xe tăng 70mm, trục cơ sở tăng khoảng 20mm.

Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới.

Khoang nội thất có hai tùy chọn cấu hình 7 hoặc 8 chỗ. Khu vực lái sử dụng cặp màn hình 12,3 inch nối liền, màn hình HUD 12 inch hiển thị thông tin trên kính lái và cần số điện tử đặt sau vô-lăng.

Các trang bị được giới thiệu trên Palisade hybrid gồm ghế bọc da Nappa tích hợp sưởi, thông gió, đệm đỡ bắp chân, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, đèn viền nội thất và kính cách âm hai lớp. Xe có 6 cổng USB-C bố trí ở ba hàng ghế, hỗ trợ công suất sạc tối đa 100 W cho thiết bị tương thích.

Nội thất của Hyundai Palisade Hybrid thế hệ mới.

Về an toàn, mẫu SUV sử dụng gói hỗ trợ lái Hyundai SmartSense, gồm phanh tự động phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng, camera 360 độ và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi.

Palisade hybrid có 6 màu ngoại thất và hai màu nội thất. Hyundai áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000km cho xe, 8 năm hoặc 160.000km với hệ thống pin, tùy điều kiện nào đến trước.

Khách hàng đặt cọc Palisade hybrid trước thời điểm công bố giá chính thức được tặng một năm bảo hiểm vật chất xe.