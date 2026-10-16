Hyundai Palisade Hybrid chốt giá tại Việt Nam, bỏ bản thuần xăng

Sau thời gian dài hé lộ thông tin và trưng bày sản phẩm tại các sự kiện của hãng, Hyundai đã chính thức mở bán và công bố giá của mẫu SUV Palisade thế hệ mới. Đáng chú ý, ở lần nâng cấp này, hãng xe Hàn Quốc đã loại bỏ hoàn toàn các tùy chọn động cơ thuần xăng, thay thế bằng các bản sử dụng hệ truyền động hybrid.

So với bản chạy xăng, thiết kế tổng thể của Palisade hybrid hiện đại hơn. Ở đầu xe, cặp đèn chiếu sáng trước nay chuyển thành dạng đặt dọc, ôm lấy cụm đèn Pha/cos. Phần đuôi xe với cặp đèn hậu đặt dọc, logo "hybrid" ở góc phải nhằm phân biệt phiên bản sở hữu hệ truyền động lai.

Bên trong khoang lái của mẫu xe trong ảnh được bọc da Nappa màu đen. Chiếc SUV cỡ full-size còn có tùy chọn nội thất nâu đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng.

Thiết kế trên Hyundai Palisade Hybrid mới. Ảnh: Đan Thanh.

Bản hybrid của Palisade trang bị động cơ xăng 2.5 tăng áp kết hợp 2 motor điện và gói pin 1,65 kWh, cho tổng công suất 329 mã lực, mô-men xoắn 459 Nm. Xe đi cùng hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc 2 cầu.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất trên Palisade Hybrid hoàn toàn mới nằm ở hệ thống truyền động TMED-II (Transmission Mounted Electric Device II), nền tảng Hybrid thế hệ mới của Hyundai. Nền tảng này giúp cải thiện khoảng 19% công suất, 9% mô men xoắn và 45% hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu.

Xe được bán với 3 phiên bản gồm Hybrid Prestige, Hybrid Calligraphy 7 và 8 chỗ, giá dao động 1,499-1,699 tỷ đồng.

Với mức giá này, mẫu SUV full-size của Hyundai sẽ có một lợi thế so với các đối thủ cùng phân khúc như Volkswagen Teramont (2,799-2,888 tỷ) hay các bản cao cấp của nhóm SUV phía dưới như Ford Platinum+ 2.3L EcoBoost 4x4 (giá 1,629 tỷ) hay Kia Sorento Hybrid (1,399-1,499 tỷ đồng).