Hyundai Palisade Hybrid 'chốt' giá bán, cạnh tranh cả phân khúc dưới

Cụ thể, Hyundai Palisade thế hệ mới có ba phiên bản, gồm Prestige giá 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng.

Mức giá chính thức này đúng với cam kết giá dự kiến 1,5 tỷ đồng và không cao hơn 1,7 tỷ đồng được đại diện HyundaiThành Công đưa ra từ tháng 7.

Được định vị ở phân khúc SUV cỡ E, Palisade Hybrid có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.065 x 1.980 x 1.805 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.970 mm. So với thế hệ trước, chiều dài tổng thể của xe tăng 70 mm, còn trục cơ sở tăng khoảng 20 mm, qua đó giúp cải thiện không gian ngồi bên trong.

Ở nhóm SUV 3 hàng ghế cỡ lớn, Hyundai Palisade có thể được đặt cạnh Volkswagen Teramont và Mazda CX-90 khi xét đến kích thước và không gian sử dụng.

Tuy nhiên, với giá 1,499-1,699 tỷ đồng, mẫu SUV Hàn Quốc có mức khởi điểm thấp hơn đáng kể so với Teramont Pro, vốn có giá từ 2,799 tỷ đồng.

Mức giá này cũng đưa Palisade vào vùng cạnh tranh với một số mẫu SUV phân khúc D thấp hơn. Chẳng hạn, mẫu Ford Everest ở phân khúc dưới đang có giá 1,44 tỷ cho bản Platinum máy dầu 4x4 và lên đến 1,629 tỷ đồng cho bản Platinum+ máy xăng 2.3L 4x4; hay Skoda Kodiaq có giá từ 1,628 tỷ đồng.

Ở phiên bản mới, Hyundai Palisade Hybrid được thiết kế theo hướng vuông vức, bề thế. Đầu xe có điểm nhấn nhận diện là lưới tản nhiệt cỡ lớn cùng cụm đèn LED định vị ban ngày xếp tầng, trong khi đèn hậu tạo hình dạng dọc. Mâm xe kích thước tới 21 inch.

Khoang lái có màn hình kép 12,3 inch, HUD, cần số điện tử trên vô-lăng. Nội thất có ba hàng ghế, với hai cấu hình 7 chỗ và 8 chỗ. Bản cao nhất 7 chỗ có ghế thương gia độc lập ở hàng hai. Các trang bị nổi bật gồm ghế bọc da, kính cách âm hai lớp, đèn viền nội thất, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, cổng sạc USB Type-C cho cả ba hàng ghế.

Tất cả các phiên bản đều sử dụng hệ truyền động hybrid 2.5 cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tổng công suất của hệ truyền động đạt 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm.

Là mẫu SUV đầu bảng của Hyundai, Palisade được trang bị loạt công nghệ vận hành tiên tiến cùng gói an toàn Hyundai SmartSense sử dụng 5 radar kết hợp camera. Xe còn có cảm biến đỗ xe trước, ngang, sau, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi hoặc đỗ xe và camera 360 độ.