Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu giao xe tới khách hàng

Theo Hyundai Thành Công, những chiếc Palisade Hybrid hoàn tất sản xuất đã được vận chuyển từ nhà máy tới hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 28/10, chuẩn bị cho đợt bàn giao đầu tiên.

Do đặc thù về khoảng cách địa lý và thời gian vận chuyển, xe sẽ lần lượt được đưa đến các đại lý theo từng khu vực. Khách hàng tại miền Bắc dự kiến nhận xe từ ngày 30/10, trong khi người mua tại miền Trung và miền Nam sẽ bắt đầu nhận xe trong đầu tháng 11/2026.

Những chiếc xe Palisade Hybrid được vận chuyển từ nhà máy đến các đại lý để bàn giao cho người dùng.

Hyundai Thành Công dự kiến hoàn thành bàn giao xe cho các khách hàng tiên phong đã ký hợp đồng trong tháng 10 và tháng 11/2026. Đối với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11/2026, thời gian nhận xe dự kiến trong tháng 12/2026.

Nhằm bảo đảm tiến độ bàn giao theo kế hoạch, nhà máy Hyundai Thành Công đang liên tục đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chủ động nguồn cung và phối hợp với hệ thống đại lý để hỗ trợ khách hàng trong quá trình nhận xe.

Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới chính thức công bố giá bán tại Việt Nam vào giữa tháng 10. Xe được lắp ráp trong nước và có 3 phiên bản, gồm Prestige giá 1,499 tỷ đồng, Calligraphy 8 chỗ giá 1,689 tỷ đồng và Calligraphy 7 chỗ giá 1,699 tỷ đồng.

Song song với hoạt động bàn giao﻿, mẫu Palisade Hybrid cũng sẽ được trưng bày tại đại lý để người tiêu dùng tới trải nghiệm.

Bên cạnh thiết kế vuông vức, không gian cabin 3 hàng ghế, nội thất tiện nghi hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình, điểm đáng chú ý trên Palisade mới còn nằm ở hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5 tăng áp với hai mô-tơ điện và pin.

Hệ thống cho tổng công suất 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp. Theo số liệu được hãng xe Hàn công bố, Palisade Hybrid có mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp từ 6,1 lít/100 km.