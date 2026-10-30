Hyundai Palisade Hybrid bắt đầu bàn giao xe trên toàn quốc

Dây chuyền sản xuất SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới của Hyundai Thành Công Việt Nam

Hyundai Thành Công chính thức triển khai chuỗi sự kiện bàn giao và trưng bày mẫu SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 30/10/2026.

Những chiếc xe đầu tiên được phân phối theo kế hoạch đã công bố, đánh dấu giai đoạn bàn giao mẫu SUV đầu bảng sử dụng hệ truyền động hybrid đến khách hàng Việt Nam.

SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới dời nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam

Theo doanh nghiệp, xe hoàn tất sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công được vận chuyển đến hệ thống đại lý từ ngày 28/10, sẵn sàng bàn giao theo lộ trình từng khu vực. Khách hàng tại miền Bắc dự kiến bắt đầu nhận xe từ ngày 30/10, trong khi khu vực miền Trung và miền Nam tiếp tục được giao xe vào đầu tháng 11/2026.

Hyundai Thành Công Việt Nam dự kiến hoàn thành bàn giao xe cho những khách hàng tiên phong đã ký hợp đồng trong tháng 10 và tháng 11. Với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11/2026, thời gian nhận xe dự kiến trong tháng 12/2026.

SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới sẵn sàng bàn giao cho những khách hàng đầu tiên

Doanh nghiệp cho biết đang đẩy mạnh sản xuất, chủ động nguồn cung và phối hợp với hệ thống đại lý để bảo đảm tiến độ phân phối. Lịch bàn giao cụ thể được triển khai căn cứ vào kế hoạch sản xuất, vận chuyển và điều kiện thực tế tại từng khu vực.

Việc tổ chức bàn giao đồng loạt cũng được xem là bước triển khai cam kết của Hyundai Thành Công Việt Nam về giá bán và tiến độ giao xe sau khi Palisade Hybrid ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 10. Song song với hoạt động bàn giao, các đại lý mở cửa khu vực trưng bày để khách hàng trực tiếp tìm hiểu thiết kế, nội thất và công nghệ vận hành của mẫu xe.

Những khách hàng đầu tiên nhận SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới

Hyundai Palisade Hybrid được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Bold Premium, với kiểu dáng bề thế, các đường nét tối giản và không gian nội thất rộng rãi. Những trang bị tiện nghi hướng đến nhu cầu sử dụng đa dạng, từ di chuyển hằng ngày đến các chuyến đi dài cùng gia đình.

Điểm đáng chú ý của mẫu SUV này là hệ truyền động Hyundai Turbo Hybrid TMED-II, kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi với hai mô-tơ điện. Hệ thống cho tổng công suất 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm, đi cùng hộp số tự động 6 cấp.

Những khách hàng đầu tiên nhận SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới

Theo công bố của doanh nghiệp, cấu hình hybrid hướng đến khả năng vận hành mạnh mẽ, đồng thời duy trì sự êm ái và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp của xe từ 6,1 lít/100 km, theo kết quả của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Những khách hàng đầu tiên nhận SUV Hyundai Palisade Hybrid hoàn toàn mới

Về chính sách hậu mãi, Hyundai Palisade Hybrid được bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin, tùy điều kiện nào đến trước.

Việc bắt đầu bàn giao Palisade Hybrid diễn ra trong bối cảnh các dòng xe điện hóa ngày càng được chú ý tại thị trường Việt Nam. Với sự kết hợp giữa động cơ đốt trong và mô-tơ điện, mẫu SUV này bổ sung lựa chọn cho khách hàng có nhu cầu về không gian rộng rãi, khả năng vận hành mạnh mẽ và mức tiêu thụ nhiên liệu được tối ưu.