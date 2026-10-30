Hyundai Palisade Hybrid 2026 bắt đầu bàn giao khách hàng

Theo lộ trình được công bố bởi Hyundai Thành Công, khách hàng tại khu vực miền Bắc bắt đầu nhận xe từ ngày 30/10, khách hàng tại khu vực miền Trung và miền Nam sẽ tiếp tục nhận xe trong đầu tháng 11/2026.

Toàn bộ khách hàng tiên phong đặt mua sớm dự kiến đều sẽ nhận xe trong tháng 10 và tháng 11. Đối với các hợp đồng phát sinh từ tháng 11/2026, thời gian nhận xe dự kiến trong tháng 12/2026.

Các khách hàng tiên phong bắt đầu nhận bàn giao mẫu xe Hyundai Palisade Hybrid - Ảnh: HTV

Liên doanh ô tô Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hệ thống đại lý để cập nhật kế hoạch phân phối, chủ động nguồn cung và hỗ trợ khách hàng trong quá trình nhận xe. Lộ trình bàn giao được triển khai trên cơ sở kế hoạch sản xuất và vận chuyển thực tế, hướng tới bảo đảm tối đa quyền lợi của khách hàng và thực hiện đúng các cam kết đã đưa ra.

Song song với hoạt động bàn giao xe, Hyundai Thành Công cũng triển khai chuỗi sự kiện trưng bày Palisade Hybrid tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc từ ngày 30/10. Người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu thiết kế, không gian nội thất và các trang bị trên mẫu SUV điện hóa đang rất được quan tâm trên thị trường.

Hyundai Palisade Hybrid đang là một trong những mẫu SUV điện hóa được săn đón trên thị trường - Ảnh: HTV

Hyundai Palisade Hybrid lần đầu được giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào giữa tháng 7/2026. Ngay từ thời điểm bắt đầu nhận đặt cọc, Palisade Hybrid đã được người tiêu dùng đánh giá cao, hứa hẹn sẽ trở thành một trong những mẫu SUV được săn đón nhiều nhất.

Mẫu xe được sản xuất tại nhà máy Hyundai Thành Công theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của tập đoàn ô tô Hàn Quốc. Palisade Hybrid sở hữu ngôn ngữ thiết kế Bold Premium với tỷ lệ thân xe bề thế, chiều ngang rộng, phần đầu xe mạnh mẽ cùng các đường nét tối giản và thanh lịch.

Palisade Hybrid được sản xuất trong nước tại nhà máy Hyundai Thành Công - Ảnh: HTV

Tổng thể ngoại thất tạo ấn tượng về sự vững chãi, cân đối và tinh tế, phù hợp với vị thế của mẫu SUV đầu bảng.

Không gian nội thất Palisade Hybrid rộng rãi cùng các trang bị tiện nghi cao cấp được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng, mang đến trải nghiệm thư thái từ di chuyển hằng ngày đến những chuyến đi dài cùng gia đình.

Điểm nhấn nổi bật của Palisade Hybrid hoàn toàn mới là hệ truyền động Hyundai Turbo Hybrid, kết hợp động cơ xăng tăng áp Smartstream 2.5 T-GDi với hai motor điện, cho tổng công suất 334 mã lực và mô-men xoắn cực đại 460 Nm. Hệ thống truyền động đi cùng hộp số tự động 6 cấp, mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ vượt trội, phản hồi linh hoạt nhưng vẫn giữ được sự êm ái, thoải mái.

Những chiếc xe Hyundai Palisade Hybrid hoàn thành quy trình sản xuất và chuẩn bị vận chuyển đến hệ thống đại lý - Ảnh: HTV

Bên cạnh sức mạnh vận hành, công nghệ hybrid giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu ở mức từ 6,1 lít/100 km trên đường hỗn hợp theo kết quả của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Palisade Hybrid được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km đối với xe và 8 năm hoặc 160.000 km đối với hệ thống pin, tùy điều kiện nào đến trước.