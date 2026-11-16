Hyundai Palisade 2027 trình làng: Thêm phiên bản mới, giá khởi điểm hơn 1 tỷ đồng

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của phiên bản hybrid Calligraphy Black Ink cao cấp nhất, mang đến diện mạo khác biệt với các chi tiết trang trí màu đen. Trong khi đó, giá khởi điểm của mẫu SUV 7-8 chỗ này vẫn duy trì ở mức dưới 40.000 USD, thấp hơn một số đối thủ đáng chú ý như Toyota Grand Highlander, Honda Pilot và Volkswagen Atlas.

Hyundai Palisade 2027.

Bước sang năm phân phối thứ hai của thế hệ mới, Hyundai Palisade 2027 không có những thay đổi lớn về thiết kế ngoại thất hay hệ truyền động. Thay vào đó, hãng xe Hàn Quốc tập trung hoàn thiện danh mục phiên bản, điều chỉnh một số trang bị và mở rộng lựa chọn dành cho khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV gia đình cao cấp.

Điểm nhấn trong lần cập nhật này là Palisade Hybrid Calligraphy Black Ink, phiên bản có giá bán cao nhất dòng sản phẩm, khởi điểm từ 57.680 USD (tương đương 1,484 tỷ đồng). Xe được nhận diện thông qua những chi tiết trang trí màu đen đặc trưng ở cả ngoại thất lẫn khoang nội thất, tạo phong cách sang trọng và có phần thể thao hơn. Nếu khách hàng lựa chọn hệ dẫn động bốn bánh và cộng thêm phí vận chuyển, giá bán của phiên bản này có thể vượt mốc 60.000 USD (1,544 tỷ đồng).

Bên cạnh việc bổ sung phiên bản mới, Hyundai cũng tiến hành một số thay đổi đối với các cấu hình Palisade 2027 hiện có. Hãng loại bỏ phiên bản SEL Convenience sử dụng động cơ V6, đồng thời bổ sung tùy chọn bố trí 8 chỗ ngồi cho phiên bản Limited, giúp tăng tính linh hoạt trong quá trình sử dụng xe gia đình. Ở chiều ngược lại, phiên bản Calligraphy không còn được trang bị tính năng khử trùng bằng tia UV.

Hyundai cũng chuyển sang sử dụng vô-lăng bọc da tổng hợp trên những phiên bản thấp hơn Limited và Calligraphy, thay cho chất liệu da thật trước đây. Những điều chỉnh này cho thấy hãng xe Hàn Quốc đang phân hóa rõ hơn trang bị giữa các cấp phiên bản, đồng thời dành những tiện nghi và vật liệu cao cấp hơn cho các cấu hình đắt tiền.

Danh mục màu sơn ngoại thất của Hyundai Palisade 2027 cũng được làm mới. Màu Cast Iron Brown bị loại bỏ, trong khi Quantum Silver sẽ thay thế Typhoon Silver kể từ sau tháng 12/2026. Riêng phiên bản Calligraphy có thêm tùy chọn màu Ecotec Gray kết hợp với nội thất màu nâu, mang đến lựa chọn phối màu mới cho khách hàng. Dù không tạo ra khác biệt lớn về diện mạo tổng thể, những thay đổi này góp phần làm mới danh mục sản phẩm trong bối cảnh Palisade tiếp tục cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ lớn dành cho gia đình.

Về khả năng vận hành, Hyundai Palisade 2027 tiếp tục cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng và hybrid. Phiên bản sử dụng động cơ xăng được trang bị máy V6 dung tích 3.5L, sản sinh công suất tối đa 287 mã lực và mô-men xoắn khoảng 353 Nm.

Trong khi đó, Palisade Hybrid kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 329 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 460 Nm. So với cấu hình V6 truyền thống, hệ truyền động hybrid có lợi thế về sức mạnh, đồng thời hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Đây cũng là lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm khách hàng thường xuyên sử dụng SUV cỡ lớn nhưng vẫn quan tâm đến chi phí vận hành.

Tại Mỹ, Hyundai Palisade 2027 có giá khởi điểm 39.735 USD (1,022 tỷ đồng) cho phiên bản SE, tăng 300 USD (7,72 triệu đồng) so với đời xe trước. Phiên bản hybrid có giá từ 44.560 USD (1,146 tỷ đồng), cao hơn 400 USD (10,29 triệu đồng) so với mức khởi điểm của phiên bản tương ứng ở đời trước. Dù giá bán được điều chỉnh tăng nhẹ, Palisade vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh về giá khi đặt cạnh những mẫu SUV ba hàng ghế cùng phân khúc.