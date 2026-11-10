Hyundai Motor bắt tay Air Liquide thúc đẩy giao thông hydro tại Trung Quốc

Xe buýt chạy bằng liệu hydro. Ảnh: Hyundai Motor

Theo hãng thông tấn Yonhap, Tập đoàn Hyundai Motor cho biết, thương hiệu kinh doanh hydro HTWO của tập đoàn này sẽ hợp tác với tập đoàn khí công nghiệp Air Liquide của Pháp nhằm mở rộng hệ sinh thái giao thông sử dụng năng lượng hydro tại Trung Quốc.

Cụ thể, HTWO Guangzhou, cơ sở sản xuất hệ thống pin nhiên liệu hydro ở nước ngoài đầu tiên của Hyundai Motor Group, đã ký thỏa thuận hợp tác với Air Liquide China bên lề Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc (CIIE) 2026, sự kiện khai mạc tại Thượng Hải trong tuần trước.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ kết hợp công nghệ hệ thống pin nhiên liệu hydro của HTWO Guangzhou với năng lực của Air Liquide trong lĩnh vực sản xuất, lưu trữ, vận chuyển hydro cũng như phát triển cơ sở hạ tầng liên quan.

Mục tiêu của hợp tác là đẩy nhanh quá trình phổ biến các phương tiện sử dụng hydro tại Trung Quốc thông qua việc tích hợp công nghệ pin nhiên liệu với hệ thống cung ứng và hạ tầng tiếp nhiên liệu hydro. Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái giao thông hydro hoàn chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc ứng dụng các phương tiện chạy bằng pin nhiên liệu trong thực tế.