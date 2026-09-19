Hyundai giới thiệu xe MPV 11 chỗ, động cơ hybrid, giá hơn 1,6 tỷ đồng

Đáng chú ý, Hyundai Staria 2026 tại Thái Lan được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc, thay thế mẫu Staria chạy diesel trước đây được lắp ráp tại Kulim, Kedah, Malaysia.

Sự thay đổi về nguồn gốc sản xuất và hệ truyền động khiến giá Hyundai Staria 2026 tại Thái Lan tăng đáng kể. Phiên bản Modern tiêu chuẩn có giá 2.099.000 Baht (tương đương 1,640 đồng), còn phiên bản Premium có giá lên tới 2.399.000 Baht (1,875 tỷ đồng). Cả hai phiên bản đều sở hữu cấu hình 11 chỗ ngồi.

Hyundai Staria 2026.

Điểm thay đổi quan trọng nhất trên Hyundai Staria 2026 nằm ở hệ thống truyền động. Hyundai đã loại bỏ động cơ diesel tăng áp 2,2 lít từng được sử dụng trên phiên bản trước, thay thế bằng động cơ xăng tăng áp 4 xi lanh 1,6 lít kết hợp mô-tơ điện. Đây là hệ truyền động hybrid cũng được sử dụng trên Hyundai Tucson và Santa Fe Hybrid.

Động cơ xăng sản sinh công suất 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 265 Nm trong khoảng 1.500-4.500 vòng/phút. Kết hợp với mô-tơ điện công suất 73 PS và mô-men xoắn 304 Nm, cùng hộp số tự động 6 cấp, hệ thống hybrid tạo ra tổng công suất 245 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

So với động cơ diesel 2.2 lít trước đây, hệ truyền động mới tăng thêm 68 mã lực về công suất nhưng giảm 64 Nm về mô-men xoắn. Việc chuyển sang động cơ xăng hybrid được kỳ vọng mang đến khả năng vận hành êm ái hơn, đồng thời phù hợp với xu hướng điện hóa đang ngày càng phổ biến trong phân khúc MPV.

Không chỉ thay đổi hệ truyền động, Hyundai còn thực hiện một số điều chỉnh đối với hệ thống khung gầm của Staria 2026. Khung phụ phía trước được gia cố chắc chắn hơn, đồng thời sử dụng các bạc lót có đặc tính phản hồi nhanh hơn nhằm cải thiện khả năng kiểm soát thân xe.

Ở phiên bản Premium, hệ thống treo phía sau được bổ sung bạc lót thủy lực để tăng khả năng hấp thụ chấn động và hạn chế rung động truyền vào khoang cabin. Hyundai cũng sử dụng vật liệu cách âm dày hơn tại khu vực vách ngăn, đồng thời bổ sung thêm vật liệu hấp thụ âm thanh ở phần đuôi và bên dưới xe nhằm cải thiện sự yên tĩnh trong cabin.

Ngoại hình Hyundai Staria 2026 không thay đổi quá lớn so với phiên bản trước, nhưng một số chi tiết được tinh chỉnh để tạo diện mạo hiện đại hơn. Thanh đèn LED ban ngày chạy ngang phía trên đầu xe giờ đây trở thành trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dòng xe và được dập nổi dòng chữ "Staria" ở bên hông. Trên phiên bản Premium, cụm đèn pha LED dạng chiếu được thiết kế mảnh hơn, qua đó tạo thêm không gian cho lưới tản nhiệt kích thước lớn với các đường viền mạ crôm.

Phần trang trí phía dưới đầu xe cũng được mạ crôm và thiết kế lại với một đường rãnh ở mỗi bên, đồng thời cách tạo hình này được lặp lại ở phía sau. Trong khi đó, phiên bản Modern vẫn duy trì thiết kế cản trước và đèn pha LED phản quang tương tự Staria trước đây. Hyundai cung cấp mâm xe 17 inch cho bản Modern, trong khi bản Premium sử dụng thiết kế mâm kiểu tua-bin kích thước 18 inch mới.

Khoang nội thất Hyundai Staria 2026 được thay đổi mạnh hơn ngoại thất. Bảng táp-lô có thiết kế hoàn toàn mới với những đường nét góc cạnh hơn, kết hợp bảng điều khiển trung tâm kiểu thác nước. Các cửa gió điều hòa được bố trí ngay bên dưới màn hình thông tin giải trí, tạo bố cục trực quan và gọn gàng hơn. Cả màn hình hiển thị thông tin dành cho người lái và màn hình thông tin giải trí trung tâm đều được nâng cấp lên kích thước 12,3 inch, thay cho màn hình 10,25 inch và 8 inch trên phiên bản trước.

Một chi tiết đáng chú ý khác là vô-lăng mới với cụm bốn dấu chấm, lấy cảm hứng từ mã Morse của chữ "H" trong logo Hyundai. Thiết kế này được sử dụng trực tiếp từ Hyundai Santa Fe. Riêng bản Premium được trang bị cần số tích hợp trên cột lái, thay thế cụm nút điều khiển số từng được bố trí trên bảng điều khiển trung tâm.

Hyundai cũng bổ sung hệ thống kết nối Bluelink cho Staria 2026, cho phép chủ xe điều khiển một số chức năng từ xa thông qua điện thoại thông minh. Xe đồng thời hỗ trợ kết nối Internet, qua đó có thể nhận các bản cập nhật phần mềm trực tuyến mà không nhất thiết phải thực hiện toàn bộ quá trình tại đại lý.

Trang bị tiêu chuẩn trên Hyundai Staria 2026 khá phong phú, bao gồm đèn hậu LED Panoramic Pixel, hệ thống mở khóa không cần chìa khóa, chức năng khởi động từ xa, nút khởi động, kính chắn gió và kính cửa sổ bên phía trước cách nhiệt, lẫy chuyển số trên vô-lăng, ghế trước chỉnh điện và bọc da. Xe còn được trang bị hệ thống điều hòa tự động cho cả phía trước và phía sau, rèm che nắng phía sau, hệ thống âm thanh 6 loa, camera 360 độ và cửa hậu chỉnh điện có chức năng mở không cần dùng tay.

Phiên bản Premium được bổ sung nhiều trang bị cao cấp hơn như kính chắn gió phía trước cách âm, các chi tiết trang trí bọc da lộn, bảng điều khiển trung tâm khâu thủ công, hai cửa sổ trời, ghế trước có chức năng sưởi và thông gió. Ngoài ra còn có bàn đạp bằng nhôm, tấm ốp bậc cửa, hệ thống đèn chiếu sáng nội thất, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi và hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Về an toàn, cả hai phiên bản của Hyundai Staria 2026 đều được trang bị danh sách tính năng tương đương nhau, bao gồm 6 túi khí, hệ thống kiểm soát ổn định và gói công nghệ hỗ trợ lái SmartSense. Các tính năng đáng chú ý gồm phanh khẩn cấp tự động có khả năng nhận diện và hỗ trợ tránh va chạm tại giao lộ, kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng dừng và khởi hành tự động, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù kết hợp tránh va chạm và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau có hỗ trợ phanh tự động.

Danh sách công nghệ an toàn còn có cảnh báo xe phía trước khởi hành, hệ thống giám sát sự tập trung của người lái, cảnh báo mở cửa, nhắc nhở hành khách phía sau và đèn pha tự động.