Hyundai Genesis được khuyến cáo đỗ ngoài trời vì nguy cơ cháy

Carscoops đưa tin, gần 95.000 chiếc sedan Geneis đang được triệu hồi do lỗi công tắc ghế ngồi. Hãng xe cho biết một công tắc bị hư hỏng có thể khiến mô-tơ tiếp tục hoạt động liên tục và trong một số trường hợp có thể gây ra hỏa hoạn. Đáng chú ý, nguy cơ này thậm chí có thể xảy ra sau khi chủ xe đã rời khỏi ô tô.

Gần 95.000 xe Genesis nằm trong diện triệu hồi.

Số lượng xe triệu hồi cụ thể là 94.622 chiếc, bao gồm các mẫu Hyundai Genesis sedan đời 2015–2016 và Genesis G80 đời 2017-2020.

Trong thời gian chờ đợi có giải pháp sửa chữa và khắc phục, các chủ xe bị ảnh hưởng nhận được khuyến cáo rõ ràng từ hãng: "Hãy đỗ xe ngoài trời và xa các tòa nhà".

Thông thường, khuyến cáo như vậy chỉ dành cho các sự cố như cháy do các linh kiện công nghệ cao đời mới hoặc rò rỉ nhiên liệu. Nhưng lần này, nguyên nhân lại đến từ một công tắc vô cùng đơn giản.

Tuy nhiên, chỉ các xe không có chức năng nhớ vị trí mới thuộc diện triệu hồi. Nếu chiếc Genesis G80 hoặc Hyundai Genesis sở hữu ghế nhớ vị trí sẽ không ảnh hưởng.

Nguyên nhân xác định công tắc có thể bị hỏng do việc sử dụng lâu ngày có thể làm lệch các linh kiện bên trong công tắc. Khi đó, công tắc có thể bị kẹt ở trạng thái kích hoạt và liên tục cấp điện cho mô-tơ điều chỉnh ghế.

Hầu hết mọi người sẽ nhận ra điều này, nhưng những tài xế có thói quen chỉnh ghế ở giới hạn tối đa có thể sẽ không phát hiện ra. Mô-tơ hoạt động kéo dài có thể gây quá nhiệt và làm tăng nguy cơ hỏa hoạn ngay cả khi xe đang đỗ hoặc đang vận hành.

Hyundai cũng đưa ra một vài dấu hiệu giúp chủ xe nhận biết khi có sự cố xảy ra. Chủ xe có thể ngửi thấy mùi khét phát ra từ ghế hoặc phát hiện các nút điều khiển ghế không còn hoạt động.