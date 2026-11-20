Theo Carscoops, Hyundai vừa trình làng mẫu sedan Elantra thế hệ mới tại AutoMobility LA, sự kiện truyền thông thuộc khuôn khổ Triển lãm ôtô Los Angeles 2026 (Mỹ).

Đáng chú ý, hãng xe Hàn Quốc sẽ giới thiệu đồng thời Elantra đời 2027 và phiên bản hybrid đời 2028. Dù không phải dòng xe cao cấp nhất trong danh mục Hyundai, Elantra vẫn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của hãng.

Tuy nhiên điều này cũng đặt ra bài toán cho Hyundai khi phát triển thế hệ mới. Hãng cần tạo ra một thiết kế đủ khác biệt để thu hút người mua, nhưng vẫn duy trì được sức hấp dẫn với nhóm khách hàng phổ thông.

Lột xác thiết kế

Ở thế hệ mới, Hyundai Elantra được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, từng xuất hiện trên mẫu xe sử dụng pin nhiên liệu hydro Nexo.

So với thế hệ tiền nhiệm, mẫu sedan cỡ C sở hữu ngoại hình góc cạnh hơn, nổi bật với phần đầu xe được làm mới hoàn toàn. Cản trước có nhiều đường cắt xẻ, kết hợp cụm đèn LED thanh mảnh và lưới tản nhiệt mang thiết kế khác biệt.

Hai vòm bánh xe được tạo hình nổi bật, trong khi phần đuôi cũng thay đổi với những đường nét sắc sảo hơn. Hyundai còn bổ sung các màu sơn mới như Graphene Green, Kodiak Blue, Quantum Metal và Volcanic Red.

Không chỉ ngoại thất, khoang lái của Elantra thế hệ mới cũng được thiết kế lại theo phong cách hiện đại hơn.

Thiết kế của Hyundai Elantra thế hệ mới vừa được giới thiệu tại Mỹ. Ảnh: Hyundai.

Điểm nhấn là màn hình giải trí trung tâm Pleos Connect kích thước 12,9 inch, sử dụng hệ điều hành Android Automotive OS. Hệ thống hỗ trợ cập nhật phần mềm từ xa OTA và tích hợp trợ lý giọng nói Gleo AI.

Hyundai cũng thay đổi thiết kế vô-lăng, bảng táp-lô và khu vực bệ trung tâm. Tuy nhiên hãng vẫn duy trì các nút điều khiển vật lý dành cho hệ thống điều hòa, tốc độ quạt gió và chức năng sưởi, làm mát ghế trên những phiên bản cao cấp.

Tại Mỹ, Elantra sử dụng động cơ xăng được phân phối với 3 phiên bản SE, SEL Sport và Limited.

Bản tiêu chuẩn được trang bị mâm 16 inch, màn hình giải trí 12,9 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây cùng hệ thống ga tự động thông minh có chức năng Stop & Go.

Những phiên bản cao hơn được bổ sung mâm 18 inch, ghế trước có sưởi, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời, đèn viền nội thất và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa.

Có bản hybrid

Bên cạnh thiết kế, Hyundai cũng nâng cấp hệ truyền động dành cho Elantra thế hệ mới.

Phiên bản Elantra đời 2027 tiếp tục sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 2.0L, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại khoảng 179 Nm, kết hợp hộp số biến thiên thông minh IVT.

Theo Hyundai, mẫu xe được kỳ vọng đạt mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp khoảng 6,7 lít/100 km khi sử dụng mâm 16 inch. Tuy nhiên con số này vẫn chưa được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chứng nhận.

Đáng chú ý hơn là Elantra Hybrid đời 2028, sử dụng hệ truyền động kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện, cho tổng công suất 155 mã lực, tăng 16 mã lực so với thế hệ tiền nhiệm.

Dung lượng pin hybrid được nâng từ 1,32 kWh lên 1,49 kWh, trong khi công suất mô-tơ điện tăng từ 43 lên 60 mã lực.

Phiên bản hybrid sở hữu bộ pin dung lượng 1,49 kWh. Ảnh: Hyundai.

Không chỉ cải thiện sức mạnh, Hyundai còn bổ sung khả năng điều chỉnh mức độ phanh tái sinh thông qua lẫy phía sau vô-lăng. Xe cũng có chế độ lái một bàn đạp, cho phép tài xế điều khiển quá trình tăng, giảm tốc chủ yếu bằng chân ga tương tự một số mẫu ôtô điện.

Hãng xe Hàn Quốc đặt mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Elantra Hybrid đạt khoảng 4,4 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với phiên bản xăng thuần.

Hiện Hyundai chưa công bố giá bán và thời điểm giao xe chính thức của Elantra thế hệ mới tại Mỹ.

Tại Việt Nam, Hyundai Elantra thuộc phân khúc sedan cỡ C, cạnh tranh với Mazda3, Honda Civic, Kia K3 và Toyota Corolla Altis. Xe được bán với 4 phiên bản, giá dao động 579-769 triệu đồng. Tuy nhiên Hyundai chưa công bố kế hoạch phân phối Elantra thế hệ mới tại Việt Nam, cũng như khả năng đưa phiên bản hybrid đến thị trường trong nước.

Song nếu được giới thiệu, đây sẽ là một phiên bản tạo được làn gió mới ở nhóm sedan cỡ C bởi hiện tại, phân khúc này rõ ràng đang gặp khó trước sức ép của các mẫu SUV cùng tầm giá.