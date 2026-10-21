Hyundai Elantra N Monochrome ra mắt với thiết kế đơn sắc

Hyundai vừa giới thiệu Elantra N Monochrome 2027, phiên bản đặc biệt của dòng sedan hiệu suất cao Elantra N. Hãng xe Hàn Quốc hướng sản phẩm đến nhóm khách hàng yêu thích khả năng vận hành thể thao nhưng muốn sở hữu một mẫu xe có ngoại hình ít nổi bật hơn.

Khác với những mẫu xe Hyundai N thường sử dụng các chi tiết khí động học lớn và điểm nhấn màu đỏ, Elantra N Monochrome lựa chọn phong cách thiết kế đơn sắc. Hyundai tập trung điều chỉnh ngoại thất và vật liệu nội thất, đồng thời giữ nguyên hệ thống động lực của phiên bản tiêu chuẩn.

Hyundai Elantra N Monochrome. Ảnh: Huyndai.

Ngoại thất đơn sắc, loại bỏ các chi tiết màu đỏ đặc trưng

Hyundai Elantra N Monochrome tiếp tục sử dụng nền tảng của thế hệ Elantra trước đó, dù hãng đã giới thiệu thế hệ mới của mẫu sedan hạng C tại thị trường Hàn Quốc. Phiên bản đặc biệt xuất hiện trong giai đoạn Hyundai chuẩn bị phát triển Elantra N thế hệ tiếp theo, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cách phối màu ngoại thất. Hyundai loại bỏ những đường viền đỏ trên bộ body kit đặc trưng của dòng N, thay bằng các chi tiết đồng màu thân xe. Hãng cũng bổ sung những mảng trang trí màu đen tại khu vực cản trước và hốc hút gió nhằm tạo sự đồng nhất cho thiết kế.

Ngoại thất Hyundai Elantra N Monochrome. Ảnh: Huyndai.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim rèn sơn đen kết hợp cùm phanh cùng màu. Hyundai cung cấp hai lựa chọn màu sơn gồm đen Abyss Black Pearl và xanh dương Performance Blue, thay vì mở rộng bảng màu như trên các phiên bản thông thường.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Hyundai còn giới thiệu cấu hình Upper Trim với một số trang bị ngoại thất bổ sung. Phiên bản này sử dụng cánh gió sau bằng sợi carbon thiết kế mới và ốp gương chiếu hậu đồng bộ. Cánh gió có kích thước nhỏ hơn loại trang bị trên mẫu xe đua Elantra N TCR.

Khoang lái Hyundai Elantra N Monochrome. Ảnh: Huyndai.

Bên trong khoang lái, Hyundai sử dụng chất liệu Alcantara cho ghế ngồi, vô lăng, bệ tỳ tay trung tâm và các tấm ốp cửa. Nhà sản xuất kết hợp nội thất tối màu với đường chỉ khâu xanh dương nhạt và hệ thống nút bấm màu đen trên vô lăng. Những thay đổi này chủ yếu tập trung vào thiết kế và vật liệu, không làm thay đổi cấu trúc tổng thể của khoang nội thất.

Theo Hyundai, phong cách đơn sắc giúp người quan sát tập trung nhiều hơn vào hình dáng, tỷ lệ, kết cấu và các chi tiết thể hiện khả năng vận hành, thay vì những màu sắc tương phản trên ngoại thất.

Hyundai Elantra N Monochrome có hai tùy chọn màu. Ảnh: Hyundai.

Ông Joon Park, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhóm quản lý N của Hyundai, cho biết: “Mẫu xe này thể hiện tinh hoa lịch sử đua xe thể thao của Hyundai N và cam kết theo đuổi văn hóa hiệu suất cao trong một thiết kế tiết chế. Sau khi lắng nghe ý kiến khách hàng về một mẫu xe hiệu suất cao có diện mạo nhẹ nhàng hơn, chúng tôi đã giảm bớt các điểm nhấn ngoại thất và tập trung vào hình dáng, kết cấu cùng vật liệu để tạo ra một phiên bản Elantra N đơn sắc, kín đáo nhưng vẫn không thể nhầm lẫn với dòng N”.

Giữ nguyên động cơ tăng áp 2.0L, công suất 286 mã lực

Dù thay đổi diện mạo, Hyundai Elantra N Monochrome không được nâng cấp động cơ hoặc hệ thống khung gầm so với Elantra N tiêu chuẩn.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L, 4 xi-lanh, sản sinh công suất tối đa 286 mã lực và mô-men xoắn cực đại 392 Nm. Hyundai cung cấp hai lựa chọn hộp số gồm số sàn 6 cấp và tự động ly hợp kép 8 cấp. Cả hai cấu hình đều truyền sức mạnh đến cầu trước.

Hyundai Elantra N Monochrome không được nâng cấp động cơ so với bản tiêu chuẩn. Ảnh: Hyundai.

Sự xuất hiện của Elantra N Monochrome cũng diễn ra trong bối cảnh Hyundai tìm cách mở rộng danh mục xe hiệu suất cao. Trước đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hyundai Jose Munoz công bố kế hoạch phát triển một dòng sản phẩm hiệu suất tầm trung, nằm giữa N Line và N.

Dù vẫn thuộc nhóm xe N hiệu suất cao, Elantra N Monochrome cho thấy Hyundai đang thử nghiệm cách tiếp cận mới về thiết kế, hướng đến những khách hàng ưu tiên trải nghiệm lái nhưng không muốn ngoại hình quá nổi bật.

Theo kế hoạch, Hyundai sẽ phân phối Elantra N Monochrome đầu tiên tại Hàn Quốc, Canada và Úc, trước khi xem xét mở rộng sang các thị trường khác. Hãng chưa công bố giá bán chính thức của phiên bản này.