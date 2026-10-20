Hyundai Elantra N Monochrome ra mắt: Thiết kế thể thao, công suất 286 mã lực

Thay vì sử dụng những điểm nhấn màu đỏ nổi bật thường thấy trên các mẫu xe hiệu suất cao của Hyundai, phiên bản mới tập trung vào phong cách đơn sắc, các chi tiết hoàn thiện tinh tế và vật liệu cao cấp, trong khi vẫn giữ nguyên hệ truyền động mạnh mẽ của Elantra N tiêu chuẩn. Mẫu xe sẽ được giới thiệu đầu tiên tại Hàn Quốc, Canada và Australia trước khi Hyundai xem xét mở rộng phân phối sang các thị trường khác.

Hyundai Elantra N Monochrome.

Đáng chú ý, Elantra N Monochrome xuất hiện trong bối cảnh Hyundai đã ra mắt thế hệ Elantra mới tại Hàn Quốc, trong khi phiên bản N hiệu suất cao vẫn dựa trên thế hệ hiện hành. Vì vậy, phiên bản Monochrome có thể được xem là một biến thể đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp, trước khi Hyundai Elantra N thế hệ mới dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trên Hyundai Elantra N Monochrome nằm ở ngoại thất được tinh giản theo hướng đồng nhất màu sắc. Những chi tiết màu đỏ đặc trưng trên bộ bodykit N được thay thế bằng các chi tiết trang trí cùng màu thân xe, giúp tổng thể chiếc sedan trông kín đáo hơn nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thể thao.

Cản trước cũng được bổ sung các chi tiết màu đen nằm giữa những khe hút gió, tạo điểm nhấn vừa đủ mà không khiến thiết kế trở nên quá phức tạp. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim rèn mới sơn đen, kết hợp với kẹp phanh cùng tông màu nhằm tạo sự thống nhất trong diện mạo.

Bảng màu ngoại thất của phiên bản đặc biệt này được giới hạn ở hai lựa chọn gồm Đen ngọc trai Abyss Black Pearl và xanh dương Performance Blue. Cách phối màu mới hướng đến những người muốn sở hữu một mẫu sedan hiệu suất cao có phong cách trưởng thành, ít gây chú ý hơn Elantra N thông thường.

Bên cạnh phiên bản Monochrome tiêu chuẩn, Hyundai còn cung cấp cấu hình cao cấp Upper Trim với một số chi tiết ngoại thất thể thao hơn. Điểm nhấn đáng chú ý là cánh gió sau được thiết kế lại bằng sợi carbon, kết hợp với ốp gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Dù tăng thêm vẻ cá tính cho phần đuôi, cánh gió này vẫn có thiết kế tiết chế hơn so với loại cánh gió cỡ lớn trên Elantra N TCR.

Sự khác biệt giữa hai cấu hình cho phép khách hàng lựa chọn phong cách phù hợp, từ vẻ ngoài đơn giản của bản Monochrome đến diện mạo thể thao nổi bật hơn của bản Upper Trim. Dù vậy, triết lý thiết kế chung vẫn là giảm bớt các chi tiết tương phản để làm nổi bật hình dáng tổng thể, tỷ lệ thân xe và những yếu tố phục vụ hiệu năng.

Không gian nội thất Hyundai Elantra N Monochrome cũng được nâng cấp theo hướng cao cấp hơn với việc sử dụng rộng rãi chất liệu Alcantara trên ghế ngồi, tấm ốp cửa, vô-lăng và bệ tỳ tay trung tâm. Các chi tiết bọc Alcantara được kết hợp cùng đường chỉ khâu màu xanh nhạt tương phản, tạo điểm nhấn tinh tế cho khoang cabin. Trong khi đó, các nút bấm trên vô-lăng sử dụng tông màu đen, đồng bộ với phong cách đơn sắc của toàn bộ xe.

Cách phối hợp vật liệu và màu sắc này giúp nội thất duy trì chất thể thao đặc trưng của dòng Hyundai N mà không cần sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí nổi bật. Theo Hyundai, mục tiêu của thiết kế đơn sắc là chuyển sự chú ý từ màu sắc sang hình dáng, tỷ lệ, chất liệu và những chi tiết thể hiện định hướng hiệu suất của chiếc xe.

Dù được tinh chỉnh về ngoại hình và vật liệu nội thất, Hyundai Elantra N Monochrome không có thay đổi về động cơ, hệ truyền động hay khung gầm so với Elantra N tiêu chuẩn. Xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 2 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 286 mã lực, mô-men xoắn cực đại 392 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp.

Hyundai cho biết cách phối màu đơn sắc được phát triển nhằm giảm sự chú ý dành cho những mảng màu nổi bật, qua đó làm nổi bật hình dáng, tỷ lệ thân xe, chất liệu và các chi tiết hướng đến hiệu năng. Ông Joon Park - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhóm Quản lý N của Hyundai cho biết, phiên bản mới phản ánh di sản đua xe thể thao và cam kết xây dựng văn hóa hiệu suất cao của thương hiệu, đồng thời đáp ứng phản hồi từ những khách hàng mong muốn một mẫu xe mạnh mẽ nhưng có diện mạo tiết chế hơn.

Theo định hướng này, Elantra N Monochrome không từ bỏ bản sắc thể thao của dòng N mà thể hiện bản sắc ấy thông qua chất liệu, kết cấu và tỷ lệ thiết kế thay vì những điểm nhấn màu sắc quá nổi bật.

Hyundai Elantra N Monochrome sẽ ra mắt trước tại Hàn Quốc, Canada và Australia, sau đó có thể được phân phối tại các thị trường toàn cầu khác. Hãng cho biết thông tin bán hàng cụ thể cho từng thị trường sẽ được công bố riêng, do đó giá bán và thời điểm mở bán tại từng quốc gia hiện chưa được xác nhận.

- Video giới thiệu Hyundai Elantra N Monochrome. Nguồn: HyundaiWorldwide.