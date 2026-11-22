Hãng xe Hyundai sẽ phân phối hai phiên bản Elantra 2027 tại thị trường Mỹ bao gồm sử dụng động cơ xăng mở bán trước và Elantra Hybrid 2028 ra mắt sau đó. Elantra 2027 sử dụng động cơ xăng 2.0L hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 147 mã lực và mô-men xoắn 179 Nm, kết hợp hộp số vô cấp IVT.

Hyundai đặt mục tiêu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 6,7 lít/100 km đối với Elantra 2027 phiên bản sử dụng mâm 16 inch, song con số này chưa được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chứng nhận.

Trong khi đó, Hyundai Elantra Hybrid đời 2028 được trang bị hệ truyền động hybrid 1.6L, cho tổng công suất 155 mã lực, tăng 16 mã lực so với thế hệ trước. Dung lượng pin tăng từ 1,32 lên 1,49 kWh, còn công suất mô-tơ điện được nâng từ 43 lên 60 mã lực.

Đáng chú ý, phiên bản hybrid bổ sung khả năng điều chỉnh mức độ phanh tái sinh năng lượng thông qua lẫy sau vô-lăng và chế độ lái one-pedal driving. Hyundai kỳ vọng xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4,4 lít/100 km, nhưng đây vẫn là thông số mục tiêu.

Về thiết kế, Elantra thế hệ mới áp dụng ngôn ngữ Art of Steel, từng xuất hiện trên Hyundai Nexo. Ngoại hình thay đổi đáng kể với phần đầu xe góc cạnh, đèn LED thiết kế mới, hốc bánh mở rộng và đuôi xe mang phong cách khác biệt.

Khoang nội thất cũng được thiết kế lại với vô-lăng, bảng táp-lô và bệ trung tâm mới. Điểm nhấn là màn hình giải trí Pleos Connect sử dụng hệ điều hành Android Automotive OS, hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) và tích hợp trợ lý giọng nói Gleo AI.

Dù tăng cường các chức năng điều khiển qua màn hình, Hyundai vẫn duy trì nút bấm vật lý cho hệ thống điều hòa và các tính năng sưởi, thông gió ghế của Elantra thế hệ mới. Tại thị trường Mỹ, Elantra chạy xăng có ba phiên bản SE, SEL Sport và Limited.

Bản tiêu chuẩn được trang bị màn hình giải trí 12,9 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, cùng hệ thống kiểm soát hành trình thông minh có chức năng Stop & Go. Các phiên bản cao hơn bổ sung mâm 18 inch, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời, hệ thống giám sát người lái và dàn âm thanh Bang & Olufsen 12 loa.

Elantra Hybrid cũng có ba phiên bản SE Blue, SEL Sport và Limited. Tùy cấu hình, xe được trang bị mâm 17 hoặc 18 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,9 inch, ghế trước có sưởi và thông gió, hai bộ sạc không dây cùng hệ thống âm thanh 12 loa.

Hiện Hyundai chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán cụ thể của Elantra 2027 cũng như Elantra Hybrid 2028 tại Mỹ. Với những thay đổi về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động, mẫu xe được kỳ vọng tiếp tục duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ C.

Video: Xem chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Elantra Hybrid thế hệ mới.