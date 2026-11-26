Phân khúc sedan tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh khi Hyundai Elantra 2027 chính thức ra mắt tại Triển lãm ô tô Los Angeles, với diện mạo khác biệt so với phiên bản tiền nhiệm, đồng thời mở rộng đáng kể không gian sử dụng nhờ những điều chỉnh về kích thước. Trước đó, xe đã được giới thiệu tại Hàn Quốc dưới tên Avante trong khuôn khổ Busan Mobility Show 2026 và thu hút 11.094 đơn đặt hàng chỉ sau 24 giờ mở bán vào tháng 8.

Hyundai Elantra 2027 sở hữu ngoại hình góc cạnh và khỏe khoắn hơn.

Sử dụng ngôn ngữ thiết kế Art of Steel, Elantra 2027 sở hữu ngoại hình góc cạnh và khỏe khoắn hơn với thân xe thấp, rộng cùng những đường gân dứt khoát. Phía trước là dải đèn ban ngày H-Edge kéo ngang kết hợp lưới tản nhiệt mới, trong khi đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu đặt dọc. Hyundai còn trang bị tay nắm cửa dạng ẩn bật lên, gương chiếu hậu có chân đỡ thanh mảnh và tùy chọn mâm 18 inch. Xe đạt hệ số cản gió 0,26, đồng thời bổ sung hai màu sơn Graphene Green Pearl và Kodiak Blue Pearl.

Xe dài 4.795 mm, rộng 1.855 mm và cao 1.425 mm, lần lượt tăng 85 mm, 30 mm và 10 mm so với đời trước. Riêng bản hybrid cao 1.430 mm. Chiều dài cơ sở tăng thêm 30 mm, đạt 2.750 mm, giúp khoảng để chân hàng ghế sau đạt 993 mm, khoảng không trên đầu đạt 958 mm và không gian ngang vai tăng 22 mm. Dung tích khoang hành lý đạt 479 lít, riêng bản hybrid là 467 lít theo tiêu chuẩn VDA.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Hyundai Elantra 2027 còn được mở rộng đáng kể về kích thước.

Bên trong cabin, Hyundai lựa chọn ngôn ngữ thiết kế Curve of Upholstery với cảm hứng từ nội thất gia đình. Bảng táp-lô sử dụng những đường cong mềm mại, tạo cảm giác gần gũi thay vì tập trung vào các chi tiết góc cạnh. Điểm nhấn công nghệ là hệ thống Pleos Connect phát triển trên nền tảng Android Automotive OS, đi kèm màn hình trung tâm 12,9 inch tiêu chuẩn. Một số phiên bản hybrid cao cấp tại Hàn Quốc và Canada được trang bị màn hình lớn hơn, kích thước 14,6 inch.

Hyundai lựa chọn ngôn ngữ thiết kế Curve of Upholstery với cảm hứng từ nội thất gia đình.

Hệ thống Pleos Connect hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA và kho ứng dụng Pleos App Market, cho phép cài đặt các dịch vụ bên thứ ba. Đặc biệt, trợ lý AI Gleo AI giúp người dùng tương tác với xe thông qua câu lệnh thoại tự nhiên. Hyundai vẫn duy trì màn hình thông tin dạng mỏng phía sau vô-lăng cùng các nút bấm vật lý cho chức năng quan trọng. Trang bị tiện nghi còn có hai đế sạc không dây 15W, cổng USB-C công suất 100W, âm thanh Bang & Olufsen, Hyundai Digital Key 2, Apple CarPlay, Android Auto không dây, Wi-Fi và Alexa.

Hệ thống Pleos Connect hỗ trợ cập nhật phần mềm OTA và kho ứng dụng Pleos App Market, cho phép cài đặt các dịch vụ bên thứ ba.

Về vận hành, Elantra 2027 tiếp tục cung cấp hai lựa chọn truyền động gồm động cơ xăng 2.0L và hybrid 1.6L. Phiên bản chạy xăng sản sinh công suất 149 mã lực, kết hợp hộp số IVT, với mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 6,7 lít/100 km theo EPA. Trong khi đó, hệ truyền động hybrid đạt tổng công suất 157 mã lực, đi kèm hộp số ly hợp kép 6 cấp. Hyundai cho biết phiên bản hybrid mới tại Hàn Quốc tiết kiệm nhiên liệu hơn khoảng 10% so với thế hệ trước, dù mức tiêu thụ theo tiêu chuẩn EPA vẫn đang chờ chứng nhận.

Để cải thiện hiệu quả sử dụng nhiên liệu, bản hybrid được bổ sung Smart Regeneration System 3.0, có khả năng tự động điều chỉnh mức thu hồi năng lượng khi xe phanh hoặc giảm tốc. Công nghệ Hybrid Hierarchical Predictive Control hỗ trợ dự đoán điều kiện đường sá phía trước để tối ưu hoạt động của hệ truyền động. Ngoài ra, chế độ Stay Mode cho phép duy trì điều hòa, âm thanh và đèn chiếu sáng khi xe đỗ mà không cần khởi động động cơ xăng.

Elantra 2027 tiếp tục cung cấp hai lựa chọn truyền động gồm động cơ xăng 2.0L và hybrid 1.6L.

Khả năng bảo vệ hành khách cũng được chú trọng thông qua kết cấu thân xe sử dụng nhiều thép siêu cường hơn. Tại Bắc Mỹ, Hyundai Elantra 2027 có 9 túi khí tiêu chuẩn. Gói an toàn Hyundai SmartSense tích hợp các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ bám làn thế hệ thứ hai, đèn pha tự động thích ứng, cảnh báo mất tập trung và nhắc nhở hành khách ở hàng ghế sau. Xe còn có hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, camera quan sát toàn cảnh và các công nghệ tránh va chạm khi đỗ hoặc lùi xe.

Sau khi ra mắt tại Hàn Quốc, Hyundai Elantra 2027 dự kiến có mặt tại Bắc Mỹ cùng nhiều thị trường khác trong năm 2027. Giá bán tại Mỹ hiện chưa được công bố. Bên cạnh các phiên bản phổ thông, biến thể hiệu năng cao Elantra N thế hệ tiếp theo cũng đã xuất hiện trong quá trình chạy thử.