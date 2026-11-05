Hyundai dự kiến đầu tư 74 triệu USD vào nhà máy vật liệu pin ở Thái Nguyên

Ngày 3/11/2026, Tập đoàn Hyundai Motor Group và POSCO Future M của Hàn Quốc ký thư bày tỏ ý định (LOI) về hợp tác đầu tư vào dự án sản xuất vật liệu cực âm than chì nhân tạo tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam.

Theo thông tin POSCO Future M công bố, Hyundai đang xem xét khoản đầu tư cổ phần trị giá khoảng 100 tỷ won, tương đương 74,4 triệu USD. Đổi lại, tập đoàn ô tô Hàn Quốc hướng tới quyền ưu tiên mua vật liệu cực âm được sản xuất tại nhà máy.

Hai doanh nghiệp cũng dự kiến hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm than chì nhân tạo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của xe điện, đồng thời phối hợp đánh giá chất lượng vật liệu.

Tuy nhiên, đây mới là thư bày tỏ ý định hợp tác. Khoản đầu tư chưa được xác nhận hoàn tất, trong khi tỷ lệ sở hữu dự kiến của Hyundai và các điều khoản tài chính cụ thể chưa được công bố.

Dự án được POSCO Future M triển khai tại Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2, thuộc phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là cơ sở sản xuất vật liệu cực âm than chì nhân tạo đầu tiên của doanh nghiệp bên ngoài Hàn Quốc.

Phối cảnh nhà máy sản xuất vật liệu pin POSCO Future M tại Khu công nghiệp Sông Công II, Thái Nguyên. Nguồn: Viglacera

Trước đó, ngày 5/3/2026, Hội đồng quản trị POSCO Future M đã phê duyệt khoản đầu tư khoảng 357 tỷ won để xây dựng nhà máy tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu sản xuất hàng loạt từ năm 2028.

Ngày 23/4/2026, UBND tỉnh Thái Nguyên trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho dự án. Theo Viglacera, đơn vị phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư dự án hơn 400 triệu USD, với diện tích sử dụng khoảng 37 ha.

Thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết nhà máy dự kiến đạt công suất tối đa 46.000 tấn sản phẩm mỗi năm. Trong khi đó, POSCO Future M công bố khu đất có khả năng phục vụ mở rộng công suất lên tới 55.000 tấn/năm theo từng giai đoạn.

POSCO Future M cho biết đã hoàn tất hợp đồng cung ứng cho giai đoạn đầu và đang xúc tiến đầu tư giai đoạn hai. Việc Hyundai tham gia góp vốn, nếu được triển khai, có thể hỗ trợ kế hoạch mở rộng sản xuất và bảo đảm đầu ra cho nhà máy.

Than chì nhân tạo là vật liệu quan trọng trong cực âm pin lithium-ion, góp phần cải thiện khả năng sạc nhanh và tuổi thọ pin. Việc phát triển cơ sở sản xuất tại Việt Nam nằm trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung vật liệu pin của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thỏa thuận mới tiếp nối biên bản ghi nhớ về hợp tác thép và pin mà POSCO Group và Hyundai Motor Group ký tháng 4/2025. Đối với Thái Nguyên, dự án mở thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng vật liệu công nghệ cao phục vụ ngành công nghiệp xe điện toàn cầu.