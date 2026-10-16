Hyundai đầu tư 15,5 tỷ USD vào Ấn Độ đến năm 2032

Biểu tượng của Tập đoàn Hyundai Motor Group. Ảnh: Hyundai

Kế hoạch này được Hyundai Motor - Tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất của Hàn Quốc tiếp tục khẳng định vai trò của Ấn Độ như một thị trường chiến lược và trung tâm sản xuất, xuất khẩu ô tô toàn cầu của Hyundai Motor.

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Chung Euisun và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi.

Theo kế hoạch, tập đoàn sẽ đầu tư khoảng 700 triệu USD để nâng cấp trung tâm R&D tại Ấn Độ, xây dựng đường thử xe và phát triển công nghệ ô tô thế hệ mới.

Đồng thời, Hyundai Motor sẽ thành lập một đơn vị đầu tư chuyên biệt tại nước này nhằm điều phối nguồn vốn, tìm kiếm đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp linh kiện trong nước.

Nguồn vốn đầu tư cũng được sử dụng để mở rộng năng lực sản xuất của Hyundai Motor India và Kia India, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng tại thị trường Ấn Độ và phục vụ hoạt động xuất khẩu sang các thị trường mới nổi.

Tập đoàn hiện có tổng công suất sản xuất hơn 1,4 triệu xe mỗi năm tại Ấn Độ, gồm 824.000 xe tại các nhà máy của Hyundai ở Chennai, 170.000 xe tại Pune và 431.000 xe tại nhà máy Kia ở Anantapur.

Hyundai Motor Group hiện sử dụng hơn 24.000 lao động tại Ấn Độ và dự kiến kế hoạch đầu tư mới sẽ tạo thêm việc làm trong các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu, kỹ thuật và chuỗi cung ứng.

Ngoài hoạt động sản xuất truyền thống, tập đoàn có kế hoạch mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực liên quan đến công nghệ di chuyển trong tương lai, bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển hạ tầng sạc xe điện, tái chế phương tiện hết vòng đời và các dịch vụ tài chính ô tô.

Những lĩnh vực này được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh công nghệ và củng cố hệ sinh thái công nghiệp ô tô tại Ấn Độ.

Ấn Độ hiện là thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới, thu hút ngày càng nhiều khoản đầu tư từ các nhà sản xuất toàn cầu nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng và tiềm năng mở rộng xuất khẩu.

Trước Hyundai Motor, các hãng ô tô lớn như Suzuki, Toyota và Honda cũng đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động tại nước này.

Thông qua khoản đầu tư mới, Hyundai Motor hướng tới củng cố vị thế tại thị trường Ấn Độ, đồng thời xây dựng nước này thành một trung tâm đổi mới công nghệ và bàn đạp mở rộng hoạt động tại các thị trường mới nổi.