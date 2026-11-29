Tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 đang diễn ra tại Trung Quốc, mẫu MPV cỡ trung Custin phiên bản nâng cấp đã được trưng bày tại gian hàng của liên doanh Beijing Hyundai. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu xe đã lần đầu tiên trình làng ở thị trường Trung Quốc vào hồi năm 2021.

Bước sang phiên bản mới, Hyundai Custin 2027 đã được cải tiến về thiết kế ngoại thất, một số chi tiết nội thất và trang bị nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đáng chú ý, xe được công bố giá ưu đãi từ 189.900 Nhân dân tệ (khoảng 721 triệu đồng) ngay từ thời điểm hiện tại và dự kiến chính thức mở bán trước khi năm nay kết thúc.

Hyundai Custin 2027 sở hữu phần đầu xe mới theo phong cách tương tự Palisade mới. Tại đây, cụm đèn pha ba chiều với hiệu ứng ánh sáng phân tầng kết hợp với lưới tản nhiệt dạng ma trận tinh thể, tạo nên diện mạo dễ nhận diện. Xe cũng có đèn chào mừng và 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của nhóm khách hàng trẻ.

Nhìn từ bên hông, mẫu xe MPV Hyundai Custin 2027 vẫn sử dụng tay nắm cửa dạng truyền thống, kết hợp bộ mâm đa chấu kích thước 18 inch. Thiết kế đầu xe ngắn và trục cơ sở dài tạo nên dáng vẻ nổi bật, cân đối cho mẫu MPV này.

Phía sau, Hyundai Custin 2027 được trang bị cụm đèn hậu hình chữ C và được nối liền hai bên bằng một dải đèn nằm vắt ngang cửa cốp. Kết hợp cùng thanh trang trí mạ crôm bên dưới và cánh gió mui, thiết kế đuôi xe tạo hiệu ứng thị giác đa lớp.

Hyundai Custin 2027 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.959 x 1.850 x 1.733 mm và chiều dài cơ sở 3.055 mm. So với phiên bản cũ, xe chỉ dài hơn 9 mm trong khi các thông số còn lại vẫn giữ nguyên. Bên trong xe, người dùng sẽ được chào đón bằng thiết kế khoang lái bao quanh.

Mặt táp-lô đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10 inch với thiết kế mỏng, nằm sát chân kính lái, và màn hình kép 4K liền khối đặt nổi, có kích thước 27 inch. Hệ thống vận hành trên chip Qualcomm Snapdragon 8295, mang đến trải nghiệm công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó là vô lăng vát đáy mới theo xu hướng chung của các mẫu xe Hyundai.

Trên vô lăng không có logo Hyundai mà đi kèm 4 dấu chấm vốn là mã Morse của chữ "H". Xe không dùng các nút bấm chuyển số nằm ở cụm điều khiển trung tâm như trước. Thay vào đó là cần số điện tử mới được đưa lên cột vô lăng, từ đó giải phóng không gian cho cụm điều khiển trung tâm.

Ngoài ra, xe còn có khả năng nhận diện giọng nói ở 4 vùng, hệ thống karaoke trên xe dành cho cả gia đình, hai đế sạc không dây phía trước, chế độ trò chuyện với hàng ghế sau, camera giám sát hàng ghế sau, ghế không trọng lực tích hợp chức năng thư giãn chỉ bằng một nút bấm và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu.

Tại thị trường Trung Quốc, Hyundai Custin 2027 có hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp với dung tích 1.5L và 2.0L. Động cơ 1.5L có công suất tối đa 170 mã lực trong khi con số tương ứng của máy xăng 2.0L là 245 mã lực. Mô-men xoắn cực đại tương ứng của 2 động cơ là 253 Nm và 353 Nm. Cả hai động cơ đều kết hợp với hộp số tự động 8 cấp.

Hệ thống treo sử dụng kết cấu độc lập MacPherson phía trước và thanh xoắn bán độc lập phía sau. Ngoài ra, Hyundai Custin 2027 còn được trang bị 6 túi khí và 19 tính năng thuộc hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Sau Trung Quốc, Hyundai Custin nâng cấp sẽ ra mắt ở những thị trường khác như Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Hyundai Custin thế hệ mới.