Hyundai Custin 1.5T và 2.0T tháng 11/2026: MPV 7 chỗ giá từ 820 triệu, lăn bánh từ 904 triệu

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của Hyundai, được định vị giữa Staria và Stargazer. Xe do Hyundai Thành Công ra mắt tại Việt Nam ngày 15/9, hiện có 4 mức giá niêm yết từ 820 đến 974 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính cập nhật tháng 11/2026 dao động từ 904 triệu đến 1,107 tỷ đồng tùy phiên bản và khu vực.

Custin được lắp ráp trong nước, có 6 tùy chọn màu ngoại thất: Trắng, Đen, Bạc, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm và Xám kim loại. Xe cạnh tranh trực tiếp với Toyota Innova Cross và Kia Carnival trong một phân khúc minivan vốn không quá sôi động.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính tháng 11/2026

Bảng dưới đây tổng hợp giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính tại ba nhóm khu vực. Hiện chưa có chương trình ưu đãi nào được ghi nhận cho các phiên bản.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Dáng MPV lai SUV trên nền tảng N3

Tên gọi Custin ghép từ hai từ “Custom” và “Interior”, nhấn mạnh thiết kế và nội thất dành cho gia đình. Xe được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh (liên doanh giữa Hyundai và tập đoàn BAIC), dùng chung nền tảng N3 với Santa Fe và Tucson.

Kích thước tổng thể dài x rộng x cao là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, chiều dài cơ sở 3.055 mm. Tổng thể xe mang dáng MPV lai SUV với các đường cong mềm mại. Đầu xe có lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, viền hai thanh ngang mạ crôm. Cụm đèn pha LED “Parametric Hidden Lights” nối liền với lưới tản nhiệt.

Thân xe có các đường gân dập thẳng, đi cùng mâm 17 hoặc 18 inch (tùy phiên bản) phay bóng. Cửa trượt tự động hai bên sườn thay cho kiểu mở cánh thông thường, kết hợp đèn chiếu sáng bậc cửa giúp việc lên xuống xe thuận tiện hơn. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ và cảnh báo điểm mù, kết hợp cột A mỏng để giảm điểm mù cho người lái.

Ở phía sau, hai cụm đèn hậu LED được nối với nhau bằng dải LED vắt ngang cửa cốp. Xe không gắn logo hãng mà dùng dòng chữ HYUNDAI, cách xếp chữ giống Genesis.

Cabin lấy cảm hứng phi thuyền và hàng ghế Captain

Khoang cabin của Custin lấy cảm hứng từ phi thuyền không gian, hướng đến sự thoải mái cho cả người lái và hành khách. Không gian mang phong cách hiện đại, rộng rãi và thực dụng.

Màn hình giải trí dọc 10,4 inch tích hợp hệ thống dẫn đường do Hyundai Thành Công phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Vô-lăng bọc da có lẫy chuyển số, phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật