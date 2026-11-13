Hyundai Custin 1.5T-GDi Tiêu chuẩn tháng 11/2026: Giá 820 triệu đồng, lăn bánh từ 904 triệu đồng

Theo bảng giá cập nhật tháng 11/2026, Hyundai Custin có giá niêm yết từ 820 đến 974 triệu đồng. Giá lăn bánh tạm tính thấp nhất là 904 triệu đồng (bản 1.5T-GDi Tiêu chuẩn tại tỉnh/thành phố khác) và cao nhất là 1.107 triệu đồng (bản 2.0T-GDi Cao cấp tại Hà Nội). Đây là mẫu MPV 7 chỗ cỡ trung đầu tiên của Hyundai, nằm giữa Staria và Stargazer, cạnh tranh với Toyota Innova Cross và KIA Carnival.

Ngày 15/9, Hyundai Thành Công chính thức giới thiệu Custin tại Việt Nam. Xe được lắp ráp trong nước, có 6 tùy chọn màu ngoại thất: Trắng, Đen, Bạc, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm và Xám kim loại. Xe được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh, liên doanh giữa Hyundai và tập đoàn BAIC.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính

Mức chênh giữa bản thấp nhất và cao nhất là 154 triệu đồng theo giá niêm yết. Bản Cao cấp có hai lựa chọn động cơ là 1.5T-GDi và 2.0T-GDi. Bảng giá của nguồn không nêu chương trình ưu đãi cho các phiên bản.

Lưu ý: giá lăn bánh chỉ mang tính tham khảo, chưa gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi theo khu vực, trang bị từng xe.

Thân hình MPV lai SUV trên nền tảng N3

Tên Custin ghép từ “Custom” và “Interior”, nhấn mạnh thiết kế và nội thất hướng đến nhu cầu gia đình. Xe dùng chung nền tảng N3 với Santa Fe và Tucson, có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, chiều dài cơ sở 3.055 mm và khoảng sáng gầm 170 mm.

Ngoại hình mang dáng MPV lai SUV với đường nét mềm mại. Đầu xe có lưới tản nhiệt hình lục giác lớn, hai thanh ngang mạ crôm và cụm đèn pha LED “Parametric Hidden Lights” nối liền lưới tản nhiệt. Thân xe có mâm 17 hoặc 18 inch tùy phiên bản, cùng cửa trượt tự động hai bên và đèn chiếu sáng bậc cửa để hỗ trợ lên xuống xe.

Phần đuôi có cặp đèn hậu LED nối liền bằng dải LED vắt ngang cửa cốp. Thay vì logo hãng, Custin dùng dòng chữ HYUNDAI với cách xếp chữ giống Genesis.

Cabin lấy cảm hứng phi thuyền và hàng ghế “Captain”

Khoang cabin theo cảm hứng phi thuyền không gian, thiên về sự rộng rãi và thực dụng. Màn hình giải trí dọc 10,4 inch tích hợp hệ thống dẫn đường do Hyundai Thành Công phát triển riêng cho Việt Nam, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng bọc da có lẫy chuyển số là bảng đồng hồ kỹ thuật số.

Điểm nhấn là hàng ghế thứ hai gồm hai ghế độc lập kiểu “Captain”, có thể ngả tối đa 135 độ và chỉnh điện 10 hướng. Hàng ghế này còn có sạc không dây, bàn làm việc, chỗ để đồ, làm mát và sưởi ghế. Theo bảng trang bị, ghế sau chỉnh điện, sạc không dây hai hàng ghế và rèm che nắng hàng ghế thứ hai có từ bản Đặc biệt; bản Tiêu chuẩn không có các trang bị này.

Dung tích khoang hành lý đạt 261 lít khi dùng cả 3 hàng ghế, 707 lít khi gập hàng ghế thứ ba và 1.223 lít khi gập hai hàng ghế sau. Ngoài ra, nguồn nêu xe có chìa khóa thông minh kèm khởi động từ xa, phanh tay điện tử, cửa sổ trời kép, cốp mở điện và cổng sạc cho cả 3 hàng ghế.

Hai tùy chọn động cơ turbo, hộp số 8 cấp

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