Hyundai Creta trở lại ngôi đầu doanh số hãng

Theo số liệu TC Group công bố, Hyundai bán 3.422 xe tại Việt Nam trong tháng 10, giảm 450 xe, tương đương 11,6% so với tháng trước. Phần lớn các dòng xe ghi nhận doanh số đi xuống, ngoại trừ Palisade tăng hơn 160%.

Hyundai Creta trở lại vị trí bán chạy nhất hãng với 783 xe, giảm 66 xe so với tháng 9. Mẫu SUV cỡ B vượt Tucson sau một tháng để đối thủ cùng nhà dẫn trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Creta bán 7.632 xe.

Hyundai Creta trở lại vị trí bán chạy nhất hãng với 783 xe trong tháng 10/2026.

Tucson xếp thứ hai với 761 xe, giảm 243 xe, tương đương 24,2% so với tháng trước. Đây là mức giảm lớn nhất về số lượng trong nhóm xe du lịch Hyundai. Khoảng cách giữa Tucson và Creta hiện chỉ 22 xe. Sau 10 tháng, Tucson đạt 7.477 xe, kém Creta 155 xe.

Ở chiều ngược lại, Palisade ghi nhận 219 xe bán ra, tăng 135 xe, tương đương 160,7% so với tháng 9. Mẫu SUV cỡ lớn là dòng xe du lịch duy nhất của Hyundai tăng doanh số trong tháng 10.

Kết quả này trùng với thời điểm Hyundai Thành Công công bố giá bán và bắt đầu bàn giao Palisade Hybrid tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng không công bố doanh số riêng của phiên bản hybrid.

Tháng 10, Palisade ghi nhận 219 xe bán ra, tăng 135 xe, tương đương 160,7% so với tháng 9.

Các dòng xe còn lại phần lớn giảm doanh số. Accent bán 158 xe, giảm 46 xe; Grand i10 đạt 108 xe, giảm 57 xe. Stargazer bán 153 xe, giảm 47 xe, trong khi Santa Fe đạt 96 xe, giảm 11 xe. Venue giữ nguyên doanh số ở mức 46 xe.

Ở mảng xe thương mại, Hyundai bán 1.038 xe, giảm 100 xe so với tháng trước, chiếm khoảng 30,3% tổng doanh số toàn hãng.

Trong tháng 10, Hyundai Thành Công cũng công bố mức giá 999 triệu đồng dành cho nhóm khách hàng tiên phong mua Tucson Hybrid. Hãng dự kiến tiếp tục các chương trình ưu đãi và hỗ trợ tài chính trong những tháng cuối năm, nhưng chưa nêu chi tiết chính sách mới.

Tính chung 10 tháng đầu năm, Hyundai bán 38.834 xe tại Việt Nam. Riêng Creta và Tucson đóng góp 15.109 xe, tương đương gần 39% tổng doanh số toàn hãng.