Hyundai chỉ ra cái khó của xe điện chạy hydro

Theo Motor1, xe điện chạy pin nhiên liệu hydro (FCEV) chưa thể trở thành cú hích toàn cầu nhưng Hyundai vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ công nghệ này. Bất chấp ôtô điện dùng pin truyền thống vẫn đang phát triển mạnh mẽ, hãng xe Hàn Quốc tin rằng xe điện chạy hydro vẫn có vị trí nhất định trong ngành công nghiệp ôtô.

Khó tìm khách mua

Trao đổi với tạp chí CarExpert, Scott Nargar - một nhân sự cấp cao của Hyundai Australia - khẳng định hydro chưa bị khai tử trên ôtô du lịch.

Đại diện Hyundai xác nhận hãng xe này vẫn đang có những đánh giá dành cho mẫu FCEV tiếp theo, đồng thời thừa nhận nhu cầu thị trường dành cho mảng xe điện chạy hydro vẫn là thách thức không nhỏ.

“Yếu tố then chốt là phải tìm được khách hàng”, Scott Nargar giải thích. Đây được cho là đánh giá thẳng thắn về những thách thức mà ôtô du lịch chạy pin hydro phải đối mặt.

Phát triển công nghệ thôi là chưa đủ, các hãng còn phải tìm cách thuyết phục đủ lượng khách hàng chấp nhận chi tiền cho một mẫu xe phụ thuộc vào mạng lưới trạm bơm nhiên liệu hydro vốn vẫn còn khá hạn chế.

Hyundai đã tích lũy kha khá kinh nghiệm với Nexo mẫu SUV chạy bằng hydro đầu tiên, đang xem xét các bước đi tiếp theo. Thế hệ thứ hai của mẫu xe này vẫn chưa hiện diện rộng rãi ở nhiều thị trường, nhưng công nghệ FCEV trên ôtô du lịch vẫn là mảng mà hãng không loại trừ khả năng tiếp tục đầu tư.

Toyota cũng đã dành ra nhiều năm phát triển công nghệ hydro, với mẫu xe nổi bật hàng đầu là Toyota Mirai. BMW lại cho thấy sự kiên trì với pin hydro như một giải pháp thay thế cho các dòng ôtô điện dùng pin truyền thống. Hãng xe sang của Đức dự kiến ra mắt iX5 Hydrogen vào khoảng năm 2030.

Trước đó vào năm 2024, Toyota và BMW đã thắt chặt quan hệ hợp tác để cùng phát triển hệ thống cell pin hydro thế hệ thứ ba, hướng đến cắt giảm chi phí sản xuất.

Sự tham gia của BMW đặc biệt đáng chú ý, bởi hãng không coi hydro là phương án thay thế hoàn toàn cho ôtô điện chạy pin. Thay vào đó, thương hiệu xe sang nước Đức xem pin hydro như một trong những giải pháp để giảm thiểu khí thải.

Toyota chia sẻ chung quan điểm khi tiếp tục rót vốn vào đa dạng các hệ truyền động thuần điện truyền thống, hybrid, hybrid cắm điện và FCEV.

Lý do FCEV chưa thể bùng nổ

Có lý do để FCEV chưa quá phổ biến ở mảng ôtô du lịch vào lúc này. Công nghệ pin hydro vẫn còn đắt đỏ, trong khi tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các trụ bơm hydro khiến việc sở hữu xe trở nên thiếu thực tế, thậm chí bất khả thi.

Khác với ôtô điện thông thường vốn đang hưởng lợi từ mạng lưới trạm sạc công cộng rộng lớn và khả năng sạc tại nhà, FCEV đòi hỏi hạ tầng chuyên dụng với chi phí xây dựng, bảo trì khá tốn kém.

Scott Nargar của Hyundai cũng thừa nhận công nghệ hydro vào lúc này vẫn đắt hơn các phương án xe điện chạy pin. Ngay cả ở phân khúc xe thương mại, chi phí sở hữu và vận hành FCEV cũng chênh lệch đáng kể so với xe tải động cơ đốt trong truyền thống hoặc các lựa chọn xe điện khác.

Những điều này không ngăn cản Hyundai “gạt” FCEV sang một bên. Hãng xe Hàn Quốc tin rằng pin hydro có thể đóng vai trò quan trọng trong giao thông tương lai, đặc biệt ở những thị trường có nguồn tài nguyên thiên nhiên để sản xuất hydro từ năng lượng tái tạo. Dù vậy, việc mở rộng mạng lưới trạm bơm đồng thời hạ giá thành công nghệ sẽ là những điều kiện tiên quyết để thu hút khách hàng cá nhân.

Trước mắt, Hyundai, Toyota và BMW vẫn đang nỗ lực duy trì sự tồn tại của công nghệ này, ngay cả khi toàn ngành đang dịch chuyển mạnh mẽ sang ôtô điện dùng pin truyền thống. Hydro khó có khả năng trở thành lựa chọn phổ biến hàng đầu trên ôtô du lịch, nhưng các hãng nói trên dường như chưa sẵn sàng bỏ qua.

Nhìn chung, công nghệ FCEV vẫn có tương lai, nhưng việc tìm đủ người chấp nhận chi tiền mua xe điện chạy pin hydro lại là một câu chuyện khác.