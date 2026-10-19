Hyundai cảnh báo nguy cơ cháy xe ngay cả khi đã tắt máy

Một chiếc ô tô đã tắt máy, khóa cửa và đỗ trong gara vẫn có thể đối mặt với nguy cơ cháy do lỗi ở hệ thống ghế chỉnh điện. Trong đợt triệu hồi gần 95.000 xe tại Mỹ, Hyundai Motor America khuyến cáo chủ xe thuộc diện ảnh hưởng đỗ ngoài trời, tránh xa các công trình và phương tiện khác cho đến khi được sửa chữa.

Theo Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA), đợt triệu hồi được công bố ngày 15/10 liên quan đến 94.622 xe, gồm Hyundai Genesis đời 2015–2016 và Genesis G80 đời 2017–2020. Phạm vi này chỉ áp dụng cho những xe thuộc thị trường Mỹ nằm trong diện triệu hồi, không phải toàn bộ xe cùng mẫu trên thế giới.

Vì sao mô-tơ ghế chỉnh điện có thể gây cháy?

Theo hồ sơ triệu hồi, công tắc điều khiển ghế trước, dùng để dịch chuyển ghế tiến, lùi và điều chỉnh độ cao, có thể bị hư hỏng hoặc lệch vị trí khi chịu tác động từ bên ngoài. Khi đó, công tắc có thể tiếp tục ở trạng thái kích hoạt, khiến mô-tơ ghế hoạt động liên tục thay vì dừng lại theo thao tác của người sử dụng.

Công tắc chỉnh ghế điện trên Hyundai Genesis đời 2015. Lỗi công tắc có thể khiến mô-tơ ghế trước hoạt động liên tục, quá nhiệt và làm tăng nguy cơ cháy.

Nếu tình trạng này kéo dài, mô-tơ có thể quá nhiệt, làm tăng nguy cơ cháy khi ô tô đang chạy hoặc đã đỗ. Điều đáng chú ý là nguy cơ không chấm dứt khi người lái tắt máy và rời khỏi xe, bởi lỗi nằm ở khả năng điều khiển hoạt động của mô-tơ ghế.

Sự cố không đồng nghĩa với việc mọi loại ghế chỉnh điện đều có nguy cơ tương tự. Lỗi được xác định trong đợt triệu hồi này liên quan đến công tắc điều khiển trên một số xe cụ thể, không phải bản thân chức năng chỉnh ghế bằng điện.

Theo tạp chí Road & Track, Hyundai bắt đầu chú ý đến vấn đề từ tháng 12/2021, sau một báo cáo liên quan đến Genesis G80 đời 2018. Hãng tiếp tục ghi nhận thông tin về công tắc ghế và các sự cố liên quan đến nhiệt trong những năm sau đó. Đến tháng 7/2026, Hyundai nhận thêm các báo cáo về hoạt động bất thường của công tắc ghế và hiện tượng phát nhiệt từ thị trường Hàn Quốc; những thông tin này góp phần dẫn đến quyết định triệu hồi tại Mỹ.

Một mẫu Genesis G80 thuộc nhóm xe bị triệu hồi tại Mỹ do nguy cơ mô-tơ ghế chỉnh điện quá nhiệt, có thể gây cháy ngay cả khi xe đã tắt máy.

Hồ sơ được các nguồn báo chí dẫn lại cho biết Hyundai ghi nhận hai vụ cháy được cho là có liên quan đến lỗi này tại Mỹ. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa vụ cháy được báo cáo là có liên quan và kết luận xác định nguyên nhân cuối cùng. Reuters cho biết đến ngày 1/10, hãng chưa ghi nhận tai nạn hoặc thương tích liên quan đến tình trạng lỗi được triệu hồi.

Hyundai ước tính khoảng 1% trong tổng số 94.622 xe thuộc diện triệu hồi có thể gặp lỗi. Đây là ước tính của nhà sản xuất, không phải tỷ lệ xe đã được xác nhận xảy ra cháy. Vì vậy, con số gần 95.000 phản ánh quy mô triệu hồi nhằm phòng ngừa rủi ro, chứ không có nghĩa toàn bộ số xe này đều gặp trục trặc.

Chủ xe cần làm gì?

Tại thời điểm công bố đợt triệu hồi, giải pháp sửa chữa cuối cùng vẫn đang được phát triển. Trong thời gian chờ khắc phục, Hyundai khuyến cáo chủ xe thuộc diện ảnh hưởng đỗ phương tiện ngoài trời, tránh xa nhà cửa, công trình và các phương tiện khác. Đây là biện pháp phòng ngừa trước nguy cơ cháy, không phải xác nhận rằng mọi xe bị triệu hồi đều sẽ bốc cháy.

Chủ xe có thể nhập số nhận dạng phương tiện (VIN) trên hệ thống tra cứu triệu hồi của NHTSA tại địa chỉ https://www.nhtsa.gov/recalls để kiểm tra tình trạng xe. Việc đối chiếu theo VIN quan trọng hơn chỉ dựa vào tên mẫu xe hoặc năm sản xuất, bởi phạm vi triệu hồi có thể được giới hạn theo từng phương tiện cụ thể.

Theo hồ sơ triệu hồi được Road & Track dẫn lại, mùi khét ở khu vực ghế trước hoặc công tắc điều khiển ghế ngừng hoạt động có thể là những dấu hiệu cần chú ý. Nếu xuất hiện các biểu hiện này, chủ xe nên dừng sử dụng hệ thống ghế, liên hệ đại lý hoặc đơn vị dịch vụ có chuyên môn để được hướng dẫn, thay vì tiếp tục thao tác để thử lỗi. Nếu phát hiện khói hoặc dấu hiệu cháy, cần rời khỏi xe, giữ khoảng cách an toàn và gọi lực lượng cứu hỏa.

Đợt triệu hồi cho thấy một bộ phận tiện nghi vẫn có thể trở thành vấn đề an toàn nếu cơ chế điều khiển không ngắt hoạt động như thiết kế. Với những hệ thống sử dụng mô-tơ điện, khả năng dừng đúng lúc khi xảy ra lỗi cũng quan trọng như khả năng vận hành bình thường.

Hiện chưa có căn cứ để kết luận các xe Hyundai Genesis và Genesis G80 đang lưu hành tại Việt Nam đều thuộc diện triệu hồi này. Chủ xe trong nước sử dụng các mẫu xe tương ứng nên kiểm tra theo VIN và liên hệ đơn vị dịch vụ phù hợp để xác minh, thay vì mặc định xe của mình nằm trong diện ảnh hưởng hoặc chắc chắn không có nguy cơ.